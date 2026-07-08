Назад Трамп заявил, что перемирие с Ираном окончено. «Они мерзавцы и больные люди» Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в рамках саммита альянса в Анкаре, заявил, что перемирие с Ираном, скорее всего, подошло к концу и приказал оборвать все торговые связи с Испанией.

«По мне так этому пришел конец, – сказал Трамп о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном, который привел к прекращению огня между двумя странами. – Они мерзавцы. Ираном управляют больные и жестокие люди, прибегающие к насилию. Будь у них ядерное оружие, они бы его применили. Насколько я понимаю, тут все кончено».

«Мы же заключили с ними сделку. Все согласились: никакого ядерного оружия. А они выходят к прессе и говорят: "Мы этого не обсуждали". С ними точно что-то не так, они вообще ку-ку», – добавил 47-й президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что переговоры с Ираном все равно будут продолжены (их будут вести Стив Уиткофф и Джаред Кушнер), но в их успех он не верит.

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«И итоге они все равно должны будут прийти ко мне. И по мне так это пустая трата времени», – сказал Трамп.

«Я всю свою жизнь заключаю сделки, и они всегда завершаются успехом. Я так стал президентом – это тоже сделка. А тут я сталкиваюсь с этими ребятами, и у них совершенно другая школа: это лжецы и больные люди. Они убили 54 тысячи протестующих (о чем пресса молчит). Это плохие люди, и мне они не нравятся», – охарактеризовал Трамп лидеров Ирана.

Помимо этого, президент США на той же встрече раскритиковал Испанию, заявив, что не видит смысла вести с этой страной переговоры, и дал распоряжение министру финансов США Скотту Бессенту прекратить всяческую торговлю с Испанией.

«Я разговаривал с Германией, Францией, Великобританией. А с Испанией переговоров не вел – это безнадежный случай. Мы больше не хотим вести торговлю с Испанией – я хочу, чтобы ты это оформил, – сказал Трамп, обратившись к Бессенту. – Испания – ужасный партнер по НАТО. Они не вовлечены, они не платят (имеется в виду то, что Испания отказывается довести свои расходы на оборону до 5% ВВП – прим. ред.)».

«Пожалуйста, оборви всю торговлю с Испанией. Включая визиты – не хочу иметь с ними ничего общего. И будем наблюдать, как они прибегут обратно, обязательно прибегут, – сказал Трамп. – Даже не разговаривай с ними. Они безнадежны».