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Две эстонские кофейни вошли в число 50 лучших в Европе

Таллиннские кофейни Paper Mill Coffee и The Brick Coffee Roastery вошли в рейтинг 100 лучших кофеен Европы. Обе оказались в первой половине списка.
Основатели The Brick Coffee Roastery: Мяртен Куусеметс, Хенри Политанов и Ян Кулбин.
  • Основатели The Brick Coffee Roastery: Мяртен Куусеметс, Хенри Политанов и Ян Кулбин.
  • Foto: Liis Treimann
Paper Mill Coffee, у которой в Таллинне несколько точек, заняла 29-е место, а The Brick Coffee Roastery, работающая в квартале Telliskivi TLN, — 43-е.
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