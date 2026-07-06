Две эстонские кофейни вошли в число 50 лучших в Европе

Попадание ресторана на страницы известного ресторанного гида – возможность для развития заведения, ибо гурманы и фуд-энтузиасты пристально следят за гидами и, пробуя разную еду, часто оставляют отзывы о ресторанах в соцсетях. Но в самом известном гиде Michelin нет ни одного ресторана из Ида-Вирумаа. В более демократичном Falstaff – лишь три заведения.
Хотя в целом промышленное производство в Эстонии сокращается уже три месяца, есть отрасли, которые показывают заметный рост. Собеседники ДВ в растущих отраслях говорят: рост в Эстонии связан с тем, что заказы приходят сюда из тех стран Европы, где они сокращаются.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.