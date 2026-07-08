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Варе: думаю, что всему виной раздрай внутри Ирана

Эксперт Райво Варе предполагает, что возобновление конфликта между США и Ираном вызвано внутриполитической борьбой внутри Ирана.
Райво Варе предполагает, что эскалация в Персидском заливе случилась вследствие внутриполитической борьбы в Иране.
  • Райво Варе предполагает, что эскалация в Персидском заливе случилась вследствие внутриполитической борьбы в Иране.
  • Foto: Прийт Мюрк / ERR / Scanpix
Эксперт Райво Варе предполагает, что обмен ударами между Ираном и США, приведшие к заявлению Трампа о том, что перемирие окончено, случились вследствие обострения политической борьбы внутри Ирана.
«Мне кажется, там идет какой-то раздрай, – рассуждает Варе. – Сейчас же идут похороны [аятоллы Хаменеи], и кто-то под это подстроился. Похороны – масштабное мероприятие, на время которого управленческая пирамида не работает. А по запуску ракет и дронов у них автономные права – вот какая-то фракция их и запустила».
«Потому что особого смысла эскалировать и атаковать у них на было, зачем они это сделали – непонятно. Казалось бы, идут переговоры, все вроде как хорошо. Правда, иранскую нефть все не покупали, ибо боялись. Так оказалось, что правильно боялись, а теперь ее продажу вовсе свернули», – добавил эксперт.
При этом США, по мнению Варе, не могли «войти в положение» и спустить ситуацию на тормозах, сделав скидку на внутриполитическую борьбу в Иране, ибо это было бы расценено как слабость.
«Сейчас же идет натовское мероприятие, – напоминает Варе о саммите НАТО в Анкаре. – И Трамп там сейчас всем врежет (уже врезал). И что, на этом фоне он будет давать фору Ирану? Нет, это невозможно. Американцы стремятся вести переговоры так, чтобы это было наиболее выгодно для них, а если бы они спустили эту ситуацию на тормозах, – разговаривать с Ираном было бы трудно».
Ночью США нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки на три торговых судна в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива.
На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном больше не действует, и он не видит смысла вести переговоры с лидерами Ирана, которых он назвал «больными, лживыми и жестокими» людьми.
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