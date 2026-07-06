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Олег Гросс: излишне ретивые чиновники тормозят развитие государства

Принадлежащая Олегу Гроссу OG Elektra в прошлом году снова заметно увеличила оборот. В этом году может быть установлен новый рекорд, поскольку расширение сети магазинов продолжается.
По словам предпринимателя Олега Гросса, он старается сделать так, чтобы цены в его торговой сети постоянно оставались одними из самых выгодных для покупателей.
  • По словам предпринимателя Олега Гросса, он старается сделать так, чтобы цены в его торговой сети постоянно оставались одними из самых выгодных для покупателей.
  • Foto: Andras Kralla
Выручка акционерного общества OG Elektra в прошлом году составила 288 млн евро и за год выросла на 14%. Поскольку продажи за первый квартал этого года говорят о продолжении такого же роста, более чем вероятно, что в этом году выручка превысит отметку в 300 млн евро. Выручка OG Elektra достигла 100 млн евро в 2016 году, а 200 млн евро – в 2022 году.
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