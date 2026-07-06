Олег Гросс: излишне ретивые чиновники тормозят развитие государства

По словам предпринимателя Олега Гросса, он старается сделать так, чтобы цены в его торговой сети постоянно оставались одними из самых выгодных для покупателей.
Foto: Andras Kralla
Выручка акционерного общества OG Elektra в прошлом году составила 288 млн евро и за год выросла на 14%. Поскольку продажи за первый квартал этого года говорят о продолжении такого же роста, более чем вероятно, что в этом году выручка превысит отметку в 300 млн евро. Выручка OG Elektra достигла 100 млн евро в 2016 году, а 200 млн евро – в 2022 году.
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Латвия снизила налог на добавленную стоимость в отношении четырех видов продуктов питания: мясо птицы, молоко, хлеб и яйца. В ближайший год эти продукты будут облагаться налогом не 21%, а 12%. Стоит ли Эстонии последовать примеру южных соседей?
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Кристи Сааре об отсрочке директивы о прозрачности зарплат: это оскорбительно для предпринимателей
Предприниматели, по их словам, уже сейчас следят за уровнем зарплат, поэтому неожиданное решение правительства отложить директиву Евросоюза о прозрачности оплаты труда их не встревожило. Однако, по словам инвестора и популяризатора финансовой грамотности Кристи Сааре, это вредит и работникам, и работодателям.
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.