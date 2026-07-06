Назад Бывший технический директор Pipedrive: важнее финансовой свободы – умение сказать «нет» Сергей Аникин, проработавший в технологическом секторе 30 лет, на Инвестиционном фестивале разобрал свой портфель и объяснил, почему, по его мнению, свобода рождается не из одной крупной сделки, а из небольших ежедневных решений.

По словам известного ангельского инвестора и бывшего технического директора Pipedrive и Bolt Сергея Аникина, о финансовой свободе часто говорят так, будто это конечная точка, которой достигают тогда, когда на счете или в портфеле накоплено достаточно активов. Однако, по его мнению, свобода начинается раньше – с умения принимать решения, которые укрепляют доверие, добавляют ответственности и расширяют влияние человека на общество. Деньги могут быть результатом этого пути, но вовсе не обязательно его исходной причиной.