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Бывший технический директор Pipedrive: важнее финансовой свободы – умение сказать «нет»

Сергей Аникин, проработавший в технологическом секторе 30 лет, на Инвестиционном фестивале разобрал свой портфель и объяснил, почему, по его мнению, свобода рождается не из одной крупной сделки, а из небольших ежедневных решений.
Бывший технический директор Pipedrive: важнее финансовой свободы – умение сказать «нет»
  • Foto: Simo Sepp
По словам известного ангельского инвестора и бывшего технического директора Pipedrive и Bolt Сергея Аникина, о финансовой свободе часто говорят так, будто это конечная точка, которой достигают тогда, когда на счете или в портфеле накоплено достаточно активов. Однако, по его мнению, свобода начинается раньше – с умения принимать решения, которые укрепляют доверие, добавляют ответственности и расширяют влияние человека на общество. Деньги могут быть результатом этого пути, но вовсе не обязательно его исходной причиной.
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