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Глава крупнейшего автопроизводителя ЕС подтвердил необходимость массовых увольнений

Исполнительный директор крупнейшего европейского автопроизводителя Volkswagen Оливер Блуме подтвердил необходимость дополнительно сократить 50 тысяч рабочих мест, сообщает Financial Times.
Глава Volkswagen Оливер Блуме (на фото) столкнулся с жестким сопротивлением со стороны профсоюзов.
  • Глава Volkswagen Оливер Блуме (на фото) столкнулся с жестким сопротивлением со стороны профсоюзов.
  • Foto: DPA/Scanpix
В конце июня информация о возможном сокращении до 100 тысяч рабочих мест и закрытии заводов распространялась главным образом через СМИ. Теперь генеральный директор Оливер Блуме впервые напрямую обратился к сотрудникам по этому вопросу.
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