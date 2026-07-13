Назад Глава крупнейшего автопроизводителя ЕС подтвердил необходимость массовых увольнений Исполнительный директор крупнейшего европейского автопроизводителя Volkswagen Оливер Блуме подтвердил необходимость дополнительно сократить 50 тысяч рабочих мест, сообщает Financial Times.

В конце июня информация о возможном сокращении до 100 тысяч рабочих мест и закрытии заводов распространялась главным образом через СМИ. Теперь генеральный директор Оливер Блуме впервые напрямую обратился к сотрудникам по этому вопросу.