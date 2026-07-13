Глава крупнейшего автопроизводителя ЕС подтвердил необходимость массовых увольнений

Глава Volkswagen Оливер Блуме (на фото) столкнулся с жестким сопротивлением со стороны профсоюзов.
Foto: DPA/Scanpix
В конце июня информация о возможном сокращении до 100 тысяч рабочих мест и закрытии заводов распространялась главным образом через СМИ. Теперь генеральный директор Оливер Блуме впервые напрямую обратился к сотрудникам по этому вопросу.
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