Паб в Теллискиви закрывается спустя 10 лет работы. «Цены в Эстонии дошли до абсурда»

Всего через год после открытия первого ресторана LaBocca в квартале Ротерманна бренд расширился и в Теллискиви. Но амбиции компании этим не ограничиваются: сеть планируют развивать по всей Эстонии, а в долгосрочной перспективе – выйти и на рынки соседних стран.
Попадание ресторана на страницы известного ресторанного гида – возможность для развития заведения, ибо гурманы и фуд-энтузиасты пристально следят за гидами и, пробуя разную еду, часто оставляют отзывы о ресторанах в соцсетях. Но в самом известном гиде Michelin нет ни одного ресторана из Ида-Вирумаа. В более демократичном Falstaff – лишь три заведения.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.