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Паб в Теллискиви закрывается спустя 10 лет работы. «Цены в Эстонии дошли до абсурда»

Ресторатор Паап Тоонела закрывает паб St. Vitus, который почти десять лет работает в таллиннском квартале Теллискиви и до сих пор остается прибыльным.
Десять лет назад Паап Тоонела открыл паб в Теллискиви. Теперь заведение закрывается.
  • Десять лет назад Паап Тоонела открыл паб в Теллискиви. Теперь заведение закрывается.
  • Foto: Priit Simson/Delfi/Scanpix
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