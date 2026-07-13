Паб в Теллискиви закрывается спустя 10 лет работы. «Цены в Эстонии дошли до абсурда»

Попадание ресторана на страницы известного ресторанного гида – возможность для развития заведения, ибо гурманы и фуд-энтузиасты пристально следят за гидами и, пробуя разную еду, часто оставляют отзывы о ресторанах в соцсетях. Но в самом известном гиде Michelin нет ни одного ресторана из Ида-Вирумаа. В более демократичном Falstaff – лишь три заведения.