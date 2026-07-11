Производитель модульных домов удвоил выручку и вернулся к прибыли. «Непростые решения себя оправдали»

Исполнительный директор Harmet Ало Тамм не стал прогнозировать выручку и прибыль компании за текущий год, однако, по его словам, результаты, скорее всего, будут даже лучше прошлогодних.
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Исполнительный директор Harmet Ало Тамм отметил, что нынешняя тенденция положительная: объемы деятельности восстанавливаются и продолжают расти. В годовом отчете компания указала, что экономика на ее основных скандинавских рынках пока не восстановилась, однако значительная часть продаж и роста пришлась именно на Швецию, Норвегию и Данию.
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По различным оценкам, восстановление Украины обойдется в 500 млрд евро в течение следующих десяти лет. Это непостижимая сумма, однако эстонские компании уже вносят в нее свой вклад, сообщила высокопоставленный чиновник в передаче радио Äripäev.