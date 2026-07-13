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Огурцы в пленке уйдут в прошлое: ЕС меняет правила упаковки

С 1 января 2030 года в Эстонии и других странах Евросоюза вступят в силу новые правила, запрещающие предварительно упаковывать свежие фрукты и овощи весом менее 1,5 килограмма, поэтому из магазинов исчезнут, например, огурцы в индивидуальной пленке и сладкий перец в пластиковой упаковке, а покупателям придется чаще выбирать такую продукцию на развес.
Покупателей мотивируют самим выбирать овощи наразвес.
  • Покупателей мотивируют самим выбирать овощи наразвес.
  • Foto: Scanpix
В Министерстве климата считают, передает ERR, что изменения не станут серьезной проблемой для торговли, поскольку многие магазины уже продают большую часть овощей и фруктов без упаковки, однако представители торговых сетей предупреждают, что бизнесу придется менять ассортимент, логистику и способы упаковки, при этом предприниматели пока ждут от Еврокомиссии разъяснений о том, для каких товаров будут сделаны исключения.
По мнению Союза торговцев Эстонии, упаковка по-прежнему необходима для некоторых категорий продукции — прежде всего органических овощей и фруктов, которые нельзя смешивать с обычными, а также для хрупких или быстро портящихся товаров, таких как томаты и огурцы, поэтому новые правила могут привести к увеличению количества испорченной продукции, росту потерь при транспортировке и, как следствие, к повышению цен.
При этом тонкие полиэтиленовые пакеты для овощей и фруктов полностью не исчезнут: их по-прежнему можно будет использовать из соображений гигиены и для сокращения пищевых отходов, однако торговые сети уже сейчас задаются вопросом, в каких случаях применение таких пакетов будет считаться оправданным, поскольку провести четкую границу между необходимостью и удобством будет непросто.
Помимо новых требований к упаковке овощей и фруктов, с 2030 года в ЕС запретят некоторые виды одноразовой пластиковой упаковки, включая пленку для объединения нескольких товаров в одну упаковку и небольшие гостиничные флаконы шампуня и геля для душа, а представители бизнеса предупреждают, что экологические требования неизбежно увеличат расходы компаний и могут сильнее ударить по небольшим странам, таким как Эстония, где дополнительные издержки придется распределять между относительно малым числом потребителей.
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