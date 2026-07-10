Работающая в Эстонии компания Hanza продает два завода в Финляндии

Шведская Saab продает снаряжение Силам обороны Эстонии с 1990-х годов, но никогда прежде в регионе не было столько денег, как сейчас, когда страны Балтийского моря тратят на оборону миллиарды. Есть ли у европейской оборонной промышленности шансы в конкуренции с Турцией и Южной Кореей?