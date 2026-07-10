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Работающая в Эстонии компания Hanza продает два завода в Финляндии

Шведский промышленный концерн Hanza, акции которого котируются на бирже, продает два своих завода в Финляндии и сосредоточит производство на третьем предприятии. После объявления этой новости акции компании пошли вниз.
По словам основателя и генерального директора шведского промышленного концерна Hanza Эрика Стенфорса, продажа двух заводов в Финляндии является частью более широкой стратегии компании, которая в последние годы активно расширяет свое присутствие в Эстонии.
  • По словам основателя и генерального директора шведского промышленного концерна Hanza Эрика Стенфорса, продажа двух заводов в Финляндии является частью более широкой стратегии компании, которая в последние годы активно расширяет свое присутствие в Эстонии.
  • Foto: Рауль Меэ
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