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Облигации под микроскопом: управляющие фондами объясняют, каким предложениям можно доверять

Привлекательная доходность мало чего стоит, если компания не вкладывает в проект достаточно собственных средств, а ее денежный поток не позволяет выполнить обещания, пришли к выводу опытные инвесторы, анализируя облигации застройщиков.
Управляющий фондом и партнер Trigon Asset Management Михкель Вялья и инвестиционный директор Avaron Asset Management Райн Леэси.
  • Управляющий фондом и партнер Trigon Asset Management Михкель Вялья и инвестиционный директор Avaron Asset Management Райн Леэси.
  • Foto: Stella-Kaisa Kanemägi
На Инвестиционном фестивале краткий курс по анализу дивидендных акций и облигаций провели управляющий фондом Trigon Asset Management Михкель Вялья и инвестиционный директор Avaron Asset Management Райн Леэси.
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