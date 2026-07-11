Облигации под микроскопом: управляющие фондами объясняют, каким предложениям можно доверять
Привлекательная доходность мало чего стоит, если компания не вкладывает в проект достаточно собственных средств, а ее денежный поток не позволяет выполнить обещания, пришли к выводу опытные инвесторы, анализируя облигации застройщиков.
Управляющий фондом и партнер Trigon Asset Management Михкель Вялья и инвестиционный директор Avaron Asset Management Райн Леэси.
Foto: Stella-Kaisa Kanemägi
На Инвестиционном фестивале краткий курс по анализу дивидендных акций и облигаций провели управляющий фондом Trigon Asset Management Михкель Вялья и инвестиционный директор Avaron Asset Management Райн Леэси.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.