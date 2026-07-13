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Владелец ИТ-компании получил солидные дивиденды

Крупнейший владелец одной из крупнейших ИТ-компаний Эстонии Uptime Ээро Тохвер в прошлом году получил 2,4 млн евро дивидендов.
«2025 год оказался для группы Uptime скорее тяжелым», — признает компания в своем отчете.
  • «2025 год оказался для группы Uptime скорее тяжелым», — признает компания в своем отчете.
  • Foto: Рауль Меэ
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