Владелец ИТ-компании получил солидные дивиденды

Рост дается ИТ-компаниям . труднее, чем в предыдущие годы. Помочь может четкий выбор того, в чем компания сильна и проблемы каких клиентов она решает лучше всего, считает исполнительный директор Uptime Ээро Тохвер.
Эстонская компания по разработке программного обеспечения Uptime представила свой финансовый отчет с трехмесячным опозданием. Из отчета следует, что выручка концерна за год выросла более чем на 3%, а прибыльность увеличилась еще быстрее.
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.