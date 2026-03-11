Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,87%312,1
  • OMX Riga0,33%902,06
  • OMX Tallinn0,45%2 083,17
  • OMX Vilnius0,31%1 357,54
  • S&P 500−0,21%6 781,48
  • DOW 30−0,07%47 706,51
  • Nasdaq 0,01%22 697,1
  • FTSE 100−0,77%10 332,46
  • Nikkei 2251,43%55 025,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,34
  • OMX Baltic0,87%312,1
  • OMX Riga0,33%902,06
  • OMX Tallinn0,45%2 083,17
  • OMX Vilnius0,31%1 357,54
  • S&P 500−0,21%6 781,48
  • DOW 30−0,07%47 706,51
  • Nasdaq 0,01%22 697,1
  • FTSE 100−0,77%10 332,46
  • Nikkei 2251,43%55 025,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,34
  • 11.03.26, 12:03

Правящая коалиция в Нарве лишилась большинства. «Смена власти – лишь вопрос времени»

Заявление депутата Ивана Егорова о переходе из фракции «Респект» в избирательный союз «План Б + Пульс города Нарва» изменило расклад сил в Нарвском горсобрании и приблизило смену коалиции. После этого шага у нынешнего правящего союза больше не остается большинства, а у оппозиции появляется возможность сформировать новую власть.
Иван Егоров (слева) и Урбо Ваарманн.
  • Иван Егоров (слева) и Урбо Ваарманн.
  • Foto: Facebook
О своем переходе Егоров сообщил в эфире веб-передачи ERR. «Сегодня объявляю на всю страну, что да, я с “Планом Б”», – сказал он, добавив, что формальные процедуры еще будут завершены в ближайшее время. Лидер «Плана Б + Пульс города Нарва» Урбо Ваарманн назвал новую коалицию в Нарве вопросом времени, передает rus.err.ee.
По словам Ваарманна, переговоры с Егоровым продолжались около трех месяцев. Он отметил, что речь шла не о переманивании, а о том, что депутат сам пришел с вопросами и идеями, которые в объединении поддержали. Среди этих идей он назвал создание добровольной спасательной команды, а также внимание к вопросам образования, туризма и укрытий.
Главный политический эффект перехода связан с изменением баланса в горсобрании. Поскольку Егоров покидает созданную на базе «Списка Катри» фракцию «Респект», нынешняя коалиция лишается большинства. Теперь у фракций «Нарва 2.0» и «Респект» вместе остается 15 депутатов, тогда как у Центристской партии и «Плана Б + Пульс города Нарва» на двоих есть 16 голосов, достаточных для создания новой коалиции.

Статья продолжается после рекламы

Ваарманн подтвердил, что переговоры о формировании новой власти будут продолжены. По его словам, обсуждения будут вестись и с центристами, и с другими политиками, готовыми участвовать в переменах в городе.
Ранее, 5 марта, уже сообщалось о присоединении Егорова к «Плану Б + Пульсу города Нарва», однако на следующий день он опроверг это заявление, сославшись на коммуникационную ошибку. Теперь депутат вновь публично подтвердил свой переход, и на этом фоне разговоры о смене власти в Нарве стали еще более предметными.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Малые предприятия в Нарве заняты, в основном, в торговле и сфере обслуживания. Иллюстративное фото.
  • 06.03.26, 07:00
В Нарве упростят получение стартовых пособий для предпринимателей
Снег, который грозил промять надувной купол над футбольным полем и заблокировать эвакуационный выход, активно тает. Летом крытое поле не очень нужно, но точно безопасно, считает мэр Нарвы.
  • 05.03.26, 10:35
Нарвский футбольный холл за 7 миллионов, который эксперт призывает снести, скоро откроют. Но это не точно
Благодаря тому, что Балтийская электростанция работала почти весь январь, тариф на отопление в Нарве снизился, но в абсолютных цифрах из-за холодной погоды нарвитяне заплатили за тепло больше, чем в декабре.
  • 13.02.26, 07:00
Нарвские знаменитости рассказали, от чего им пришлось отказаться из-за дорогого отопления
Граница России в Эстонии в Нарве.
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион
2
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
3
Новости
  • 09.03.26, 06:00
«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане
4
Биржа
  • 09.03.26, 14:53
Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции
5
Новости
  • 10.03.26, 06:00
Женщина-босс в мужском коллективе: «Мне говорили: господи, зачем ты сюда вообще пришла? Кто ты?»
6
Новости
  • 10.03.26, 08:15
«А можно в рассрочку?» В соцсетях ищут рискованные сделки с недвижимостью

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 11.03.26, 13:06
Инвестор Тоомас: старые грабли Балтийской биржи в действии
Новости
  • 11.03.26, 12:59
Немецкий «единорог» покупает контрольный пакет в эстонской оборонной компании
Новости
  • 11.03.26, 12:03
Правящая коалиция в Нарве лишилась большинства. «Смена власти – лишь вопрос времени»
  • KM
Content Marketing
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?
Биржа
  • 11.03.26, 11:43
Amazon намерен привлечь с рынка облигаций более 37 млрд долларов
Новости
  • 11.03.26, 10:49
Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла
Подсказка
  • 11.03.26, 09:57
Три вопроса, которые стоит задать себе перед покупкой жилья
Новости
  • 11.03.26, 09:50
Кальюлайд назвал большой ошибкой критику MAGA со стороны Михала

Сейчас в фокусе

Успешные предпринимательницы и начальницы обсудили, каково это – строить бизнес, когда ты женщина.
Новости
  • 10.03.26, 06:00
Женщина-босс в мужском коллективе: «Мне говорили: господи, зачем ты сюда вообще пришла? Кто ты?»
Инвестор в недвижимость и маклер Биргит Труус помогала оказавшимся в трудном положении матерям-одиночкам и семьям в сельской местности, продавая им квартиры из своего портфеля в рассрочку. Однако как маклер своим клиентам она скорее не рекомендует продавать жилье на таких условиях.
Новости
  • 10.03.26, 08:15
«А можно в рассрочку?» В соцсетях ищут рискованные сделки с недвижимостью
Справа – член правления Veskimöldre Äripark Тынис Кууск, слева – его защитник Каролийна Кыргесаар. Спиной стоит защитник второго члена правления Тойво Вийлуп.
Новости
  • 10.03.26, 10:52
Банкротный спор бизнес-партнеров: суд вернул к жизни компанию недвижимости
Предприниматель Олег Гросс признался, что ему тут же захотелось перекреститься.
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Бывшие совладельцы Estonia Farmid Яанус Марранди (слева) и Айн Ааса сразу после продажи агрохолдинга начали размещать средства на рынке недвижимости и в акциях.
Новости
  • 10.03.26, 16:18
Владельцы Estonia Farmid инвестировали заработанные миллионы в недвижимость и акции
Адвокат Кюллике Намм (слева) на первом заседании заявила, что, поскольку прокуратура прекратила первоначальное производство из-за отсутствия состава преступления, рассматриваемой сейчас в суде подделки счета совершено не было. Прокуратура обвиняет Кристийну Кирсель (в центре) и Райнера Милтопа (справа) в подделке счета в размере 11 760 евро за световую инсталляцию, который оплатило таллиннское городское учреждение.
Новости
  • 09.03.26, 18:12
Предприниматель, со скандалом покинувший партию «Ээсти 200», предстал перед судом вместе с сожительницей
Николай Дегтяренко.
Mнения
  • 10.03.26, 08:46
Николай Дегтяренко: почему Эстония должна остаться в Дубае?
Многоквартирный дом, реализованный девелопером недвижимости Пеэтером Раагом, строительство которого помог профинансировать Omega Laen.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026