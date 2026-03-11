Назад 11.03.26, 12:03 Правящая коалиция в Нарве лишилась большинства. «Смена власти – лишь вопрос времени» Заявление депутата Ивана Егорова о переходе из фракции «Респект» в избирательный союз «План Б + Пульс города Нарва» изменило расклад сил в Нарвском горсобрании и приблизило смену коалиции. После этого шага у нынешнего правящего союза больше не остается большинства, а у оппозиции появляется возможность сформировать новую власть.

Иван Егоров (слева) и Урбо Ваарманн.

Foto: Facebook

О своем переходе Егоров сообщил в эфире веб-передачи ERR. «Сегодня объявляю на всю страну, что да, я с “Планом Б”», – сказал он, добавив, что формальные процедуры еще будут завершены в ближайшее время. Лидер «Плана Б + Пульс города Нарва» Урбо Ваарманн назвал новую коалицию в Нарве вопросом времени, передает rus.err.ee.

По словам Ваарманна, переговоры с Егоровым продолжались около трех месяцев. Он отметил, что речь шла не о переманивании, а о том, что депутат сам пришел с вопросами и идеями, которые в объединении поддержали. Среди этих идей он назвал создание добровольной спасательной команды, а также внимание к вопросам образования, туризма и укрытий.

Главный политический эффект перехода связан с изменением баланса в горсобрании. Поскольку Егоров покидает созданную на базе «Списка Катри» фракцию «Респект», нынешняя коалиция лишается большинства. Теперь у фракций «Нарва 2.0» и «Респект» вместе остается 15 депутатов, тогда как у Центристской партии и «Плана Б + Пульс города Нарва» на двоих есть 16 голосов, достаточных для создания новой коалиции.

Ваарманн подтвердил, что переговоры о формировании новой власти будут продолжены. По его словам, обсуждения будут вестись и с центристами, и с другими политиками, готовыми участвовать в переменах в городе.

Ранее, 5 марта, уже сообщалось о присоединении Егорова к «Плану Б + Пульсу города Нарва», однако на следующий день он опроверг это заявление, сославшись на коммуникационную ошибку. Теперь депутат вновь публично подтвердил свой переход, и на этом фоне разговоры о смене власти в Нарве стали еще более предметными.