Назад 20.10.25, 14:20 Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно На выборах в Нарве победил “Народный список Михаила Стальнухина”, занявший в горсобрании 12 мест из 31. Всего в городское собрание прошли четыре политические силы. Хотя еще в ночь подсчета голосов Стальнухин сообщил, что предложит Катри Райк сохранить нынешнюю правящую коалицию, положение этой коалиции будет неустойчивым.

Михаил Стальнухин в ночь подсчета голосов собрался с участниками своего избирательного союза прямо в Нарвской ратуше.

Foto: Николай Андреев

Назвать “Список Стальнухина” новой политической силой сложно, поскольку большинство его участников, получивших мандаты, много лет занимали в Нарве высшие должности и состояли в Центристской партии.

Нынешняя Центристская партия в Нарве повторила свой результат четырехлетней давности - 10 мест. На третьем месте оказался “Список Катри”, поддержка которого по сравнению с прошлыми выборами сократилась втрое - 5 мест вместо 15. На четвертое место в результате громкой предвыборной кампании ворвался избирательный союз “План Б и Пульс города” во главе с Урбо Ваарманном.

Победитель выборов - Михаил Стальнухин - в интервью ДВ отверг возможность коалиции со всеми, кроме “Списка Катри”.

Читать еще 19.10.25, 11:23 БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла Как при этом он предлагает распределить должности, Стальнухин пока не ответил, сославшись на то, что это нужно обсудить это со сторонниками: “У нас такая серьезная программа, что я хотел бы быть уверен, что все четыре года мы будем заниматься ее осуществлением. Для этого работу надо вначале просто поставить на конкретные рельсы, чтобы она двигалась, даже если ты отходишь в сторону. И если в предыдущие периоды я просто отказывался от любой руководящей должности, то сейчас мы будем это обсуждать”.

Коалиция может оказаться хрупкой

Катри Райк в ночь подсчета голосов о возможной коалиции с “Народным списком Михаила Стальнухина” высказалась очень обтекаемо. Она не исключала как эту коалицию, так и отказ от поста мэра Нарвы.

Возможная коалиция списков Стальнухина и Райк - это 17 депутатов из 31. Если и в этом составе горсобрания депутаты будут переходить из одной фракции в другую, как это было в прошлом созыве, то центристам, чтобы сломать эту коалицию, достаточно переманить из нее на свою сторону всего двух депутатов.

Хорошо, но мало

В избирательном союзе “План Б и пульс города” разные мнения насчет того, можно ли считать успехом их результат в 4 мандата. Лидер списка Урбо Ваарманн говорит, что для его соратников было бы неожиданностью, если бы их теперь позвали в правящую коалицию.

“Вот все говорят, что оппозиция - это плохо. Ничего плохого там нет. На самом деле, мы будем заниматься своими делами, - сказал Ваарманн корреспонденту ДВ на вечеринке “Плана Б” в ночь подсчета голосов. - Посмотри на этот зал - здесь спортсмены, молодежь, артисты, заводские рабочие. У них ничего не изменится. А представляешь, если сегодняшние политики остаются без работы - вот насколько у них поменяется жизнь? Так что я очень спокойно отношусь к результатам”.

Показательные неудачи

Опросы показывали, что партия Koos сможет провести в городское собрание одного человека, это многими воспринималось как некий рубикон. Лидер нарвской ячейки Koos Геннадий Афанасьев набрал 258 голосов, но сама партия - ровно 4%.

Избирательная математика такова, что если бы его список кандидатов от Koos был вдвое длиннее, он наверняка дотянул бы до 5%, и Афанасьев стал бы депутатом, сказал он в комментарии для ДВ.

“Это нормальный результат для молодой партии. То есть, партия заручилась поддержкой довольно-таки большого количества людей с синими паспортами. Это маленькая ступенька для выборов в Рийгикогу”, — сказал лидер списка Koos.

По его словам, некоторым кандидатам от партии угрожали работодатели, поэтому они передумали участвовать в выборах, что и помешало всему списку преодолеть пятипроцентный барьер:

“На работе им сказали, если будете идти по этому списку, то распрощаетесь с работой. Но это недоказуемо, поэтому я не буду называть ни фамилий, ни имен, ни место работы. Но это не только бюджетники”.

Еще двум партиям социологические опросы не обещали попадания в городское собрание Нарвы. Но их результаты все равно удивили - неожиданно низкими цифрами.

У партии EKRE в Нарве было всего два кандидата. В сумме они набрали 56 голосов.

У Партии реформ был список из девяти кандидатов, премьер-министр Михал во время визита в Нарву называл этот список сильным. Но все реформисты в сумме набрали 154 голоса. За лидера списка, бывшего вице-мэра по образованию Мессурме Писареву проголосовали 23 нарвитянина.

Персоналистские избирательные союзы

В большинстве списков, попавших в горсобрание, выделяются отдельные кандидаты, которые принесли своему списку львиную долю голосов и лидируют с большим отрывом от своих соратников. Катри Райк лично получила почти половину голосов ее списка. Михаил Стальнухин опережает следующего за ним по количеству голосов Алексея Мяги в 7 раз. Урбо Ваарманн опережает второго в своем списке Дмитрия Меэлиса почти в 4 раза.

У центристов, наоборот, количество голосов от лидера списка до замыкающего убывает постепенно, и нет одного безальтернативного лидера.