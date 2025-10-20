Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно

На выборах в Нарве победил “Народный список Михаила Стальнухина”, занявший в горсобрании 12 мест из 31. Всего в городское собрание прошли четыре политические силы. Хотя еще в ночь подсчета голосов Стальнухин сообщил, что предложит Катри Райк сохранить нынешнюю правящую коалицию, положение этой коалиции будет неустойчивым.
- Михаил Стальнухин в ночь подсчета голосов собрался с участниками своего избирательного союза прямо в Нарвской ратуше.
- Foto: Николай Андреев
Назвать “Список Стальнухина” новой политической силой сложно, поскольку большинство его участников, получивших мандаты, много лет занимали в Нарве высшие должности и состояли в Центристской партии.
Нынешняя Центристская партия в Нарве повторила свой результат четырехлетней давности - 10 мест. На третьем месте оказался “Список Катри”, поддержка которого по сравнению с прошлыми выборами сократилась втрое - 5 мест вместо 15. На четвертое место в результате громкой предвыборной кампании ворвался избирательный союз “План Б и Пульс города” во главе с Урбо Ваарманном.
Победитель выборов - Михаил Стальнухин - в интервью ДВ отверг возможность коалиции со всеми, кроме “Списка Катри”.
Статья продолжается после рекламы
Стальнухин: выбор очень маленький
Михаил Стальнухин рассказал, что результат его списка - чуть хуже, чем он думал:
“Мой прогноз был 14 мандатов”.
12 мест недостаточно, чтобы единолично управлять городом, а возможный партнер по правящей коалиции только один.
“У нас очень маленький выбор. С центристами… Ну, странно как-то начинать дружить с теми, кто тебя нагло предал, находясь с тобой в одной фракции меньше года назад. Зачем это?” - рассуждает Стальнухин.
“План Б” он также не рассматривает как возможных партнеров:
“Спасибо, конечно, мы всегда рады развлечению, но это было слишком, это был уже перегиб. Остается список Райк и больше ничего”.
Как при этом он предлагает распределить должности, Стальнухин пока не ответил, сославшись на то, что это нужно обсудить это со сторонниками:
“У нас такая серьезная программа, что я хотел бы быть уверен, что все четыре года мы будем заниматься ее осуществлением. Для этого работу надо вначале просто поставить на конкретные рельсы, чтобы она двигалась, даже если ты отходишь в сторону. И если в предыдущие периоды я просто отказывался от любой руководящей должности, то сейчас мы будем это обсуждать”.
Статья продолжается после рекламы
Коалиция может оказаться хрупкой
Катри Райк в ночь подсчета голосов о возможной коалиции с “Народным списком Михаила Стальнухина” высказалась очень обтекаемо. Она не исключала как эту коалицию, так и отказ от поста мэра Нарвы.
Возможная коалиция списков Стальнухина и Райк - это 17 депутатов из 31. Если и в этом составе горсобрания депутаты будут переходить из одной фракции в другую, как это было в прошлом созыве, то центристам, чтобы сломать эту коалицию, достаточно переманить из нее на свою сторону всего двух депутатов.
Хорошо, но мало
В избирательном союзе “План Б и пульс города” разные мнения насчет того, можно ли считать успехом их результат в 4 мандата. Лидер списка Урбо Ваарманн говорит, что для его соратников было бы неожиданностью, если бы их теперь позвали в правящую коалицию.
“Вот все говорят, что оппозиция - это плохо. Ничего плохого там нет. На самом деле, мы будем заниматься своими делами, - сказал Ваарманн корреспонденту ДВ на вечеринке “Плана Б” в ночь подсчета голосов. - Посмотри на этот зал - здесь спортсмены, молодежь, артисты, заводские рабочие. У них ничего не изменится. А представляешь, если сегодняшние политики остаются без работы - вот насколько у них поменяется жизнь? Так что я очень спокойно отношусь к результатам”.
Показательные неудачи
Опросы показывали, что партия Koos сможет провести в городское собрание одного человека, это многими воспринималось как некий рубикон. Лидер нарвской ячейки Koos Геннадий Афанасьев набрал 258 голосов, но сама партия - ровно 4%.
Избирательная математика такова, что если бы его список кандидатов от Koos был вдвое длиннее, он наверняка дотянул бы до 5%, и Афанасьев стал бы депутатом, сказал он в комментарии для ДВ.
“Это нормальный результат для молодой партии. То есть, партия заручилась поддержкой довольно-таки большого количества людей с синими паспортами. Это маленькая ступенька для выборов в Рийгикогу”, — сказал лидер списка Koos.
По его словам, некоторым кандидатам от партии угрожали работодатели, поэтому они передумали участвовать в выборах, что и помешало всему списку преодолеть пятипроцентный барьер:
Статья продолжается после рекламы
“На работе им сказали, если будете идти по этому списку, то распрощаетесь с работой. Но это недоказуемо, поэтому я не буду называть ни фамилий, ни имен, ни место работы. Но это не только бюджетники”.
Еще двум партиям социологические опросы не обещали попадания в городское собрание Нарвы. Но их результаты все равно удивили - неожиданно низкими цифрами.
У партии EKRE в Нарве было всего два кандидата. В сумме они набрали 56 голосов.
У Партии реформ был список из девяти кандидатов, премьер-министр Михал во время визита в Нарву называл этот список сильным. Но все реформисты в сумме набрали 154 голоса. За лидера списка, бывшего вице-мэра по образованию Мессурме Писареву проголосовали 23 нарвитянина.
Персоналистские избирательные союзы
В большинстве списков, попавших в горсобрание, выделяются отдельные кандидаты, которые принесли своему списку львиную долю голосов и лидируют с большим отрывом от своих соратников. Катри Райк лично получила почти половину голосов ее списка. Михаил Стальнухин опережает следующего за ним по количеству голосов Алексея Мяги в 7 раз. Урбо Ваарманн опережает второго в своем списке Дмитрия Меэлиса почти в 4 раза.
У центристов, наоборот, количество голосов от лидера списка до замыкающего убывает постепенно, и нет одного безальтернативного лидера.
Рейтинг самых популярных политиков Нарвы по количеству голосов
- Михаил Стальнухин - 1458
- Катри Райк - 927
- Алексей Евграфов - 848
- Урбо Ваарманн - 782
- Яан Тоотс - 693
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Партии и избирательные союзы, которые участвуют в муниципальных выборах в Нарве, в своих предвыборных обещаниях стараются охватить все сферы жизни. Но ДВ сосредоточились только на том, каким образом разные политические силы обещают сделать нарвитян богаче или хотя бы не сделать их беднее.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?