  • OMX Baltic−0,39%293,09
  • OMX Riga0,41%914,55
  • OMX Tallinn−0,2%1 907,78
  • OMX Vilnius−0,49%1 261,42
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 1000,43%9 394,56
  • Nikkei 2253,37%49 185,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,48
  • 20.10.25, 14:20

Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно

На выборах в Нарве победил “Народный список Михаила Стальнухина”, занявший в горсобрании 12 мест из 31. Всего в городское собрание прошли четыре политические силы. Хотя еще в ночь подсчета голосов Стальнухин сообщил, что предложит Катри Райк сохранить нынешнюю правящую коалицию, положение этой коалиции будет неустойчивым.
Михаил Стальнухин в ночь подсчета голосов собрался с участниками своего избирательного союза прямо в Нарвской ратуше.
  • Михаил Стальнухин в ночь подсчета голосов собрался с участниками своего избирательного союза прямо в Нарвской ратуше.
  • Foto: Николай Андреев
Назвать “Список Стальнухина” новой политической силой сложно, поскольку большинство его участников, получивших мандаты, много лет занимали в Нарве высшие должности и состояли в Центристской партии.
Нынешняя Центристская партия в Нарве повторила свой результат четырехлетней давности - 10 мест. На третьем месте оказался “Список Катри”, поддержка которого по сравнению с прошлыми выборами сократилась втрое - 5 мест вместо 15. На четвертое место в результате громкой предвыборной кампании ворвался избирательный союз “План Б и Пульс города” во главе с Урбо Ваарманном.
Победитель выборов - Михаил Стальнухин - в интервью ДВ отверг возможность коалиции со всеми, кроме “Списка Катри”.

Статья продолжается после рекламы

Стальнухин: выбор очень маленький

Михаил Стальнухин рассказал, что результат его списка - чуть хуже, чем он думал:
“Мой прогноз был 14 мандатов”.
12 мест недостаточно, чтобы единолично управлять городом, а возможный партнер по правящей коалиции только один.
“У нас очень маленький выбор. С центристами… Ну, странно как-то начинать дружить с теми, кто тебя нагло предал, находясь с тобой в одной фракции меньше года назад. Зачем это?” - рассуждает Стальнухин.
“План Б” он также не рассматривает как возможных партнеров:
“Спасибо, конечно, мы всегда рады развлечению, но это было слишком, это был уже перегиб. Остается список Райк и больше ничего”.

Как при этом он предлагает распределить должности, Стальнухин пока не ответил, сославшись на то, что это нужно обсудить это со сторонниками:
“У нас такая серьезная программа, что я хотел бы быть уверен, что все четыре года мы будем заниматься ее осуществлением. Для этого работу надо вначале просто поставить на конкретные рельсы, чтобы она двигалась, даже если ты отходишь в сторону. И если в предыдущие периоды я просто отказывался от любой руководящей должности, то сейчас мы будем это обсуждать”.

Статья продолжается после рекламы

Коалиция может оказаться хрупкой

Катри Райк в ночь подсчета голосов о возможной коалиции с “Народным списком Михаила Стальнухина” высказалась очень обтекаемо. Она не исключала как эту коалицию, так и отказ от поста мэра Нарвы.
Возможная коалиция списков Стальнухина и Райк - это 17 депутатов из 31. Если и в этом составе горсобрания депутаты будут переходить из одной фракции в другую, как это было в прошлом созыве, то центристам, чтобы сломать эту коалицию, достаточно переманить из нее на свою сторону всего двух депутатов.

Хорошо, но мало

В избирательном союзе “План Б и пульс города” разные мнения насчет того, можно ли считать успехом их результат в 4 мандата. Лидер списка Урбо Ваарманн говорит, что для его соратников было бы неожиданностью, если бы их теперь позвали в правящую коалицию.
“Вот все говорят, что оппозиция - это плохо. Ничего плохого там нет. На самом деле, мы будем заниматься своими делами, - сказал Ваарманн корреспонденту ДВ на вечеринке “Плана Б” в ночь подсчета голосов. - Посмотри на этот зал - здесь спортсмены, молодежь, артисты, заводские рабочие. У них ничего не изменится. А представляешь, если сегодняшние политики остаются без работы - вот насколько у них поменяется жизнь? Так что я очень спокойно отношусь к результатам”.

Показательные неудачи

Опросы показывали, что партия Koos сможет провести в городское собрание одного человека, это многими воспринималось как некий рубикон. Лидер нарвской ячейки Koos Геннадий Афанасьев набрал 258 голосов, но сама партия - ровно 4%.
Избирательная математика такова, что если бы его список кандидатов от Koos был вдвое длиннее, он наверняка дотянул бы до 5%, и Афанасьев стал бы депутатом, сказал он в комментарии для ДВ.
“Это нормальный результат для молодой партии. То есть, партия заручилась поддержкой довольно-таки большого количества людей с синими паспортами. Это маленькая ступенька для выборов в Рийгикогу”, — сказал лидер списка Koos.
По его словам, некоторым кандидатам от партии угрожали работодатели, поэтому они передумали участвовать в выборах, что и помешало всему списку преодолеть пятипроцентный барьер:

Статья продолжается после рекламы

“На работе им сказали, если будете идти по этому списку, то распрощаетесь с работой. Но это недоказуемо, поэтому я не буду называть ни фамилий, ни имен, ни место работы. Но это не только бюджетники”.
Еще двум партиям социологические опросы не обещали попадания в городское собрание Нарвы. Но их результаты все равно удивили - неожиданно низкими цифрами.
У партии EKRE в Нарве было всего два кандидата. В сумме они набрали 56 голосов.
У Партии реформ был список из девяти кандидатов, премьер-министр Михал во время визита в Нарву называл этот список сильным. Но все реформисты в сумме набрали 154 голоса. За лидера списка, бывшего вице-мэра по образованию Мессурме Писареву проголосовали 23 нарвитянина.

Персоналистские избирательные союзы

В большинстве списков, попавших в горсобрание, выделяются отдельные кандидаты, которые принесли своему списку львиную долю голосов и лидируют с большим отрывом от своих соратников. Катри Райк лично получила почти половину голосов ее списка. Михаил Стальнухин опережает следующего за ним по количеству голосов Алексея Мяги в 7 раз. Урбо Ваарманн опережает второго в своем списке Дмитрия Меэлиса почти в 4 раза.
У центристов, наоборот, количество голосов от лидера списка до замыкающего убывает постепенно, и нет одного безальтернативного лидера.
Рейтинг самых популярных политиков Нарвы по количеству голосов
  • Михаил Стальнухин - 1458
  • Катри Райк - 927
  • Алексей Евграфов - 848
  • Урбо Ваарманн - 782
  • Яан Тоотс - 693
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

