Эстонский рынок сделок упал на треть, а глобальные сделки бьют рекорды

«Мегасделки по-прежнему заключаются, но на сделки поменьше уже основательно поставлен ручной тормоз под названием “подождем окончания кризиса в Ормузском проливе”», – сказал партнер Ellex Raidla и руководитель направления сделок Ристо Вахиметс.
Foto: Raul Mee
Согласно радару сделок адвокатского бюро Ellex Raidla, в первой половине 2026 года в Эстонии была заключена 81 сделка. Во второй половине 2025 года их было 108.
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