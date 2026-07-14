Рада утвердила отставку Свириденко с поста премьера Украины

Верховная рада Украины 14 июля утвердила отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов, один проголосовал против, пять воздержались, еще 47 не участвовали в голосовании. Отставка главы правительства автоматически означает уход всего кабинета министров.
- Юлия Свириденко окончательного решения о дальнейшей работе пока не приняла.
- Foto: LETA/Scanpix
В тот же день «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде президента сообщила, что Свириденко не согласилась занять пост посла Украины в США, сообщает Deutsche Welle
. Один из собеседников издания передал ее реакцию словами: «Юля полностью отказалась. Просто – “пошли нафиг”».
При этом источники, близкие к бывшему премьеру, утверждают, что окончательного решения о дальнейшей работе она пока не приняла. По их словам, Свириденко намерена определиться до сентября.
О предстоящих кадровых изменениях президент Украины Владимир Зеленский объявил 12 июля. Он поблагодарил Свириденко за работу и предложил ей возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», не уточнив, о какой должности идет речь.
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Украинские СМИ предположили, что предложение связано с должностью посла в Вашингтоне. Нынешний посол Украины в США Ольга Стефанишина, по данным СМИ, попросила завершить ее дипломатическую службу по личным причинам.
– Юлия Свириденко заняла пост премьер-министра Украины в июле 2025 года. До назначения на эту должность она была первым вице-премьером – министром экономики Украины (с 4 ноября 2021 года).
– Украинские СМИ называют главным кандидатом на пост премьера главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого.
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