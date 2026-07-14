Назад Рада утвердила отставку Свириденко с поста премьера Украины Верховная рада Украины 14 июля утвердила отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов, один проголосовал против, пять воздержались, еще 47 не участвовали в голосовании. Отставка главы правительства автоматически означает уход всего кабинета министров.

В тот же день «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде президента сообщила, что Свириденко не согласилась занять пост посла Украины в США, сообщает Deutsche Welle . Один из собеседников издания передал ее реакцию словами: «Юля полностью отказалась. Просто – “пошли нафиг”».

При этом источники, близкие к бывшему премьеру, утверждают, что окончательного решения о дальнейшей работе она пока не приняла. По их словам, Свириденко намерена определиться до сентября.

О предстоящих кадровых изменениях президент Украины Владимир Зеленский объявил 12 июля. Он поблагодарил Свириденко за работу и предложил ей возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», не уточнив, о какой должности идет речь.

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Украинские СМИ предположили, что предложение связано с должностью посла в Вашингтоне. Нынешний посол Украины в США Ольга Стефанишина, по данным СМИ, попросила завершить ее дипломатическую службу по личным причинам.