Бизнесу, проработавшему 30 лет, пришел конец. Владелец продает производство и магазин: «Приходи и приступай!»

В 1990-е годы Олег Удодов, работавший на фабрике укладчиком пиломатериалов, начал инвестировать и благодаря заработанному на рынках сумел создать мебельное производство, которое просуществовало 30 лет. Теперь он продает предприятие целиком, а вслед за ним может быть продан и его крупный туристический хутор.
- Мебельному производству Олега Удодова Võru Seeder 10 июля исполнилось бы 30 лет, однако с 1 июля владелец фактически поставил точку в работе предприятия и теперь продает все производство.
- Foto: Liis Treimann
Хотя 10 июля со дня основания мебельного производства Võru Seeder исполнилось бы 30 лет, с 1 июля владелец предприятия Олег Удодов фактически поставил точку в его работе. Он остановил производство и закрыл мебельный магазин. Свой рабочий стол Удодов перенес с верхнего этажа вниз, в центр мебельного магазина площадью 400 квадратных метров. Сидя за ним, он завершает оставшиеся дела и практически по цене материалов распродает последние предметы мебели. Одновременно он продает все производство и магазин – в общей сложности четыре объекта недвижимости в городе Выру.
Во время интервью один мужчина приезжает за оконными рамами, две женщины уносят по креслу. Они протягивают Удодову коробку конфет. «Правильно сделал, теперь наслаждайся летом!» Он краснеет и смеется – свои люди все-таки поддерживают.
Хотя в Выру все уговаривали его продолжать делать мебель, по словам Удодова, этот этап подошел к концу. Возраст дает о себе знать, необходимо снизить уровень стресса и заняться здоровьем. «Не может быть только так: деньги, деньги, деньги и бизнес, бизнес, бизнес. В жизни должно быть и что-то другое», – уверен он.
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