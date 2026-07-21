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Прибыль Coop Pank выросла за год почти на четверть

Котирующийся на Таллиннской бирже Coop Pank во втором квартале увеличил чистую прибыль почти на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кредитный портфель банка за год вырос на 15%, а объем депозитов – на 21%.
По словам председателя правления Coop Pank Арко Куртманна, результаты второго квартала подтверждают, что утвержденная в начале года стратегия банка работает.
  • По словам председателя правления Coop Pank Арко Куртманна, результаты второго квартала подтверждают, что утвержденная в начале года стратегия банка работает.
  • Foto: Andras Kralla
Во втором квартале Coop Pank получил 8,2 млн евро чистой прибыли – на 1% меньше, чем в предыдущем квартале, но на 24% больше, чем годом ранее. Соотношение расходов и доходов банка составило 50%, а рентабельность собственного капитала – 13,5%.
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