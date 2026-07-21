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В Эстонии площадь посевов зерновых сократилась на 4%

В 2026 году зерновые культуры в Эстонии выращиваются на площади 333 600 гектаров, что на 4% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики и Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA).
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Площадь озимых зерновых за год сократилась на 8%, тогда как площадь яровых увеличилась на 3%. Озимые культуры занимают 196 700 гектаров, или 59% всех посевов зерновых, а яровые – 136 900 гектаров, или 41%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эге Кирс, общая площадь используемых сельскохозяйственных угодий в 2026 году составила 981 700 гектаров.
«Общая площадь сельскохозяйственных угодий по сравнению с прошлым годом почти не изменилась и уже на протяжении 15 лет близится к миллиону гектаров», – отметила Кирс.
Из общей площади сельскохозяйственных угодий 978 800 гектаров используются крупными сельскохозяйственными единицами и зарегистрированы в PRIA. Еще чуть более 2800 гектаров приходится на садовые участки.
«Сокращение площади выращивания зерновых на 4% преимущественно обусловлено уменьшением площади выращивания озимых зерновых культур», – пояснила Кирс.
Основной зерновой культурой остается пшеница, на которую приходится 53% всех посевных площадей зерновых. В общей сложности ее выращивают на 177 000 гектарах. Площадь озимой пшеницы составляет 148 700 гектаров, что на 6% меньше, чем годом ранее. Площадь яровой пшеницы при этом увеличилась на 4%.
Ячмень выращивается на 81 900 гектарах, в том числе яровой ячмень – на 51 800 гектарах. Площадь посевов овса составляет 47 200 гектаров, ржи – 10 100 гектаров, гречки – 9400 гектаров, тритикале – 7900 гектаров.
Бобовые культуры занимают 63 100 гектаров, что на 4% меньше, чем в 2025 году. Основной бобовой культурой остается полевой горох, который выращивается на 38 100 гектарах. Еще 24 800 гектаров занимают садовые бобы.
Площадь выращивания рапса и масличной репы увеличилась за год на 7%, до 66 400 гектаров. Озимый рапс занимает 54 000 гектаров, яровой – 12 400 гектаров.
Площадь посадок картофеля по сравнению с прошлым годом не изменилась и составляет 3200 гектаров.
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