Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,26%314,13
  • OMX Riga−0,33%910,7
  • OMX Tallinn0,17%2 147,67
  • OMX Vilnius0,25%1 509,52
  • S&P 5000,05%7 411,98
  • DOW 300,46%51 947,25
  • Nasdaq −0,64%24 975,82
  • FTSE 1000,91%10 736,23
  • Nikkei 225−2,73%64 611,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,96
  • OMX Baltic0,26%314,13
  • OMX Riga−0,33%910,7
  • OMX Tallinn0,17%2 147,67
  • OMX Vilnius0,25%1 509,52
  • S&P 5000,05%7 411,98
  • DOW 300,46%51 947,25
  • Nasdaq −0,64%24 975,82
  • FTSE 1000,91%10 736,23
  • Nikkei 225−2,73%64 611,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,96

Paramount отложит покупку Warner Bros. до лета 2027 года

Кинокомпания Paramount Skydance согласилась приостановить сделку по покупке Warner Bros. Discovery до начала лета 2027 года. Ожидается, что к этому времени федеральный суд рассмотрит антимонопольный иск, поданный в середине июля 12 американскими штатами, включая Калифорнию и Нью-Йорк.
Paramount отложит покупку Warner Bros. до лета 2027 года
  • Foto: Shutterstock
В заявлении, направленном в суд, Paramount сообщила, что не будет предпринимать дальнейших шагов для завершения сделки до указанного срока, если судья не вынесет решение раньше. Компания также договорилась с истцами отменить слушание, запланированное на 3 августа, передает DW.
Ранее, 20 июля, федеральный судья Арасели Мартинес-Олгин временно запретила завершать сделку. Она объяснила свое решение тем, что истцы подняли «серьезные вопросы» и представили веские доводы о том, что слияние может привести к «существенному ограничению конкуренции».
Представители Paramount и подавших иск штатов назвали отсрочку приемлемым решением. Однако для кинокомпании задержка может означать увеличение стоимости покупки. Paramount ранее обязалась выплачивать акционерам Warner Bros. дополнительную компенсацию в размере примерно семи миллионов долларов в день, если сделка не будет завершена до 30 сентября.
С учетом многомиллиардной задолженности Warner Bros. общая стоимость приобретения может приблизиться к 111 млрд долларов.
Обсуждение возможной продажи Warner Bros. продолжается почти год. Сообщения об интересе потенциальных покупателей стали появляться осенью 2025 года. Основными претендентами на компанию считались Paramount и стриминговый сервис Netflix.
В декабре 2025 года Netflix объявил о достижении соглашения по покупке Warner Bros. за 82,7 млрд долларов. Однако в конце февраля сервис отказался от участия в сделке. После этого сообщалось, что Paramount сделала руководству Warner Bros. более выгодное предложение.
Возможное объединение Paramount и Warner Bros. рассматривается и в политическом контексте. С 2025 года Paramount принадлежит семье миллиардера Ларри Эллисона, которую называют близкой к президенту США Дональду Трампу.
Эллисон является основателем технологической корпорации Oracle — крупного поставщика баз данных, облачных решений и подрядчика американского правительства. Компания, в частности, предоставляет IT-инфраструктуру Пентагону. Сам бизнесмен публично поддерживал Трампа и жертвовал средства на его предвыборную кампанию.
В случае завершения сделки Paramount, уже владеющая телеканалом CBS, получит контроль и над CNN. Трамп неоднократно обвинял этот телеканал в распространении недостоверной информации о нем и его администрации.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Иллюстративное фото.
  • 21.07.26, 16:50
Суд в США приостановил сделку Paramount и Warner Bros. Discovery
В четверг акции Netflix выросли на 2,3%, а на постмаркете прибавили еще более 9%.
  • 27.02.26, 12:20
Netflix отказался от сделки с Warner Bros, акции резко выросли
Помимо выкупа акций, в этом году Netflix инвестирует 20 млрд долларов в производство фильмов и телешоу.
  • 23.04.26, 18:33
Netflix смещает фокус на выкуп акций
Стоимость предложения Paramount составила 30 долларов за акцию, то есть примерно 108,4 миллиарда долларов.
  • 17.12.25, 19:35
Совет директоров Warner Bros отклонил конкурирующее предложение Paramount
Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием.
  • KM
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.07.26, 06:00
Модный дом из-за решетки: Эстония не пустила частный бизнес в Румму, чтобы построить предприятие силами заключенных
2
Биржа
  • 24.07.26, 12:25
Неудача в США: акции Wise упали на 10%
3
Новости
  • 24.07.26, 08:23
Купить или отдать за аренду более 30 000 евро: покупка квартиры на время учебы окупается минимум за пять лет
4
Mнения
  • 23.07.26, 12:48
Каарел Отс: за десять лет капитализация компаний Таллиннской биржи должна вырасти в пять раз
5
Эпицентр
  • 24.07.26, 16:30
Вероятность банкротства airBaltic растет. Вернуть деньги за билет поможет лишь правильный выбор при его покупке
6
Новости
  • 25.07.26, 13:52
Глава одного из крупнейших банков Финляндии покидает свой пост

Последние новости

Новости
  • 26.07.26, 14:01
Pepco Group продала убыточное подразделение
Новости
  • 26.07.26, 12:17
Стальнухин лишился поста председателя Нарвского горсобрания, его сменит Ваарманн
Новости
  • 26.07.26, 12:07
Молодежь стремится к пятизначной зарплате, но на рынке труда соглашается на меньшее
Новости
  • 26.07.26, 11:39
Paramount отложит покупку Warner Bros. до лета 2027 года
Новости
  • 25.07.26, 14:43
Продажи новых легковых автомобилей в Европе резко выросли
Новости
  • 25.07.26, 14:21
Минобороны выступило против возвращения спецпенсий военным
Новости
  • 25.07.26, 13:52
Глава одного из крупнейших банков Финляндии покидает свой пост
Биржа
  • 25.07.26, 12:35
Итоги недели на Уолл-стрит: значительнее всего упали крупные технологические компании

Сейчас в фокусе

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги.
Новости
  • 25.07.26, 11:42
Лиги – о сделке OTP и Luminor: ведение бизнеса в России для Эстонии неприемлемо
Пассажирам стоит задуматься о том, что произойдет, если однажды утром самолеты airBaltic больше не поднимутся в воздух.
Эпицентр
  • 24.07.26, 16:30
Вероятность банкротства airBaltic растет. Вернуть деньги за билет поможет лишь правильный выбор при его покупке
Ныне затопленные карьеры и колоритные советские корпуса бывшей колонии служат необычной туристической достопримечательностью Северной Эстонии. Организует отдых на карьере теперь не госкомпания, а частная фирма.
Новости
  • 24.07.26, 06:00
Модный дом из-за решетки: Эстония не пустила частный бизнес в Румму, чтобы построить предприятие силами заключенных
Основанная эстонцами Кристо Кяэрманном и Тааветом Хинрикусом Wise намерена подать новую заявку на банковскую лицензию.
Биржа
  • 24.07.26, 12:25
Неудача в США: акции Wise упали на 10%
Бывший заместитель председателя Berkshire Hathaway Чарли Мангер отвергал большинство инвестиционных идей, отвечая на них «нет».
Инвестор Тоомас
  • 24.07.26, 17:02
Грозный «человек-нет» Чарли Мангер: не читайте прогнозы – так компании продают себя инвесторам
Комментарий Инвестора Тоомаса
На пост президента был предложен руководитель Эстонской фабрики роялей
Mнения
  • 24.07.26, 16:51
Делов-то: банк из Венгрии, пахнущая жареным реклама и рояль в кустах
Переход в новую сферу оказался непростым и хаотичным, но помог Коппель поднять многолетнюю любовь к Fjällräven на новый уровень.
Новости
  • 24.07.26, 13:08
Смелый шаг привел в торговлю. «Никогда бы не подумала, что именно я открою их первый магазин в Балтии»
Laen.ee предлагает до 100 000 евро без залога под 9,9% в год
  • KM
Content Marketing
  • 23.07.26, 11:13
Laen.ee предлагает до 100 000 евро без залога под 9,9% в год

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026