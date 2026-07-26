Назад Paramount отложит покупку Warner Bros. до лета 2027 года Кинокомпания Paramount Skydance согласилась приостановить сделку по покупке Warner Bros. Discovery до начала лета 2027 года. Ожидается, что к этому времени федеральный суд рассмотрит антимонопольный иск, поданный в середине июля 12 американскими штатами, включая Калифорнию и Нью-Йорк.

В заявлении, направленном в суд, Paramount сообщила, что не будет предпринимать дальнейших шагов для завершения сделки до указанного срока, если судья не вынесет решение раньше. Компания также договорилась с истцами отменить слушание, запланированное на 3 августа, передает DW.

Ранее, 20 июля, федеральный судья Арасели Мартинес-Олгин временно запретила завершать сделку. Она объяснила свое решение тем, что истцы подняли «серьезные вопросы» и представили веские доводы о том, что слияние может привести к «существенному ограничению конкуренции».

Представители Paramount и подавших иск штатов назвали отсрочку приемлемым решением. Однако для кинокомпании задержка может означать увеличение стоимости покупки. Paramount ранее обязалась выплачивать акционерам Warner Bros. дополнительную компенсацию в размере примерно семи миллионов долларов в день, если сделка не будет завершена до 30 сентября.

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С учетом многомиллиардной задолженности Warner Bros. общая стоимость приобретения может приблизиться к 111 млрд долларов.

Обсуждение возможной продажи Warner Bros. продолжается почти год. Сообщения об интересе потенциальных покупателей стали появляться осенью 2025 года. Основными претендентами на компанию считались Paramount и стриминговый сервис Netflix.

В декабре 2025 года Netflix объявил о достижении соглашения по покупке Warner Bros. за 82,7 млрд долларов. Однако в конце февраля сервис отказался от участия в сделке. После этого сообщалось, что Paramount сделала руководству Warner Bros. более выгодное предложение.

Возможное объединение Paramount и Warner Bros. рассматривается и в политическом контексте. С 2025 года Paramount принадлежит семье миллиардера Ларри Эллисона, которую называют близкой к президенту США Дональду Трампу.

Эллисон является основателем технологической корпорации Oracle — крупного поставщика баз данных, облачных решений и подрядчика американского правительства. Компания, в частности, предоставляет IT-инфраструктуру Пентагону. Сам бизнесмен публично поддерживал Трампа и жертвовал средства на его предвыборную кампанию.

В случае завершения сделки Paramount, уже владеющая телеканалом CBS, получит контроль и над CNN. Трамп неоднократно обвинял этот телеканал в распространении недостоверной информации о нем и его администрации.