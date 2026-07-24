Назад Делов-то: банк из Венгрии, пахнущая жареным реклама и рояль в кустах Банк с успешным бизнесом в России покупает Luminor, реклама гриля расколола эстонский Facebook, а в президентской гонке неожиданно зазвучал рояль. Пока политики и общество спорят о символах и репутации, растущая неплатежеспособность компаний заставляет задаться куда более тревожным вопросом.

Венгерский OTP Bank приобретает 100% акций работающего в Эстонии банка Luminor. И все бы ничего, но венгерский банк не просто продолжает работать в России, но и показывает там отличные результаты. И как относиться к тому, что теперь он будет контролировать третий по величине эстонский банк?

В эстонской рекламе запахло жареным. Фирма Rannarootsi рекламирует новую продукцию для гриля так, что полыхает весь местный Facebook. Одни считают это чистым разжиганием межнациональной розни, другие угорают над жареным луком. Достигла ли реклама цели? Общество, как это всегда бывает, когда речь заходит о национальных вопросах, разделилось. С автором одного из популярных постов в Facebook на эту тему, маркетологом Яной Гашковой пообщался Ярослав Тавгень.

Пока здесь полыхают эмоции, в России и Украине полыхает по-настоящему. Фотографии горящих складов Wildberries не сходят со страниц порталов, и сегодня утром этот фотобанк пополнился результатами очередных атак. Насколько они эффективны?

Статья продолжается после рекламы

Эстония тем временем пытается подобрать себе президента, но довольно вяло. Выборы уже в начале сентября, а кандидатов раз-два и обчелся. Если не считать рояля в кустах. На этой неделе ряд предпринимателей и общественных деятелей предложили еще одну кандидатуру – речь идет о руководителе фабрики роялей «Эстония» Индреке Лауле. Состав подписантов весьма серьезен – от Айна Ханшмидта и Хейти Хяэля до Пааво Ярви и Эркки-Свена Тюйра. Подходит ли стране с богатой певческой традицией президент с певучей фамилией и брендом, одноименном стране?

В Эстонии стремительно растет неплатежеспособность, и это может представлять угрозу внутренней безопасности государства, предупредила глава Службы по делам о неплатежеспособности в обращении к премьер-министру Кристену Михалу. И большое количество компаний не спешат объявить себя банкротом, просто не подавая отчеты. Угрожает ли это внутренней безопасности или теперь мы вынуждены всегда апеллировать к ней, если хотим привлечь внимание к проблеме?

Об этом и о многом другом в новом выпуске подкаста «Делов-то!» говорили Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.