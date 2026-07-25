Назад Минобороны выступило против возвращения спецпенсий военным Министерство обороны предложило правительству не поддерживать восстановление специальных пенсий для кадровых военнослужащих. В ведомстве считают, что такая мера будет поощрять ранний уход со службы и увеличит нагрузку на бюджет.

Военные со спецпенсией нередко увольняются за 5–15 лет до предельного возраста. В среднем речь идет примерно о 45 специалистах в год. «Нашей целью не может быть поощрение раннего ухода», — заявил представитель министерства Роланд Муроф, передает rus.err.ee.

Для удержания кадров ведомство предлагает повышать зарплаты и надбавки за выслугу лет. Сейчас государство тратит на военные спецпенсии более 30 млн евро ежегодно, а за десять лет расходы могут достигнуть 470 млн евро. В министерстве предупреждают, что это сократит возможности финансировать зарплаты, снаряжение и боеприпасы.

Спецпенсии отменили для поступивших на службу после 1 января 2020 года. Законопроект об их восстановлении внесла группа депутатов Рийгикогу.