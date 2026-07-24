Итоги недели на Уолл-стрит: значительнее всего упали крупные технологические компании

В четверг американские фондовые рынки накрыла мощная волна распродаж: предупреждения Alphabet и Tesla о стремительно растущих расходах на искусственный интеллект вызвали у инвесторов серьезную обеспокоенность, а подорожавшая из-за конфликта на Ближнем Востоке более чем до 100 долларов нефть усилила инфляционные опасения.