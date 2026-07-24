Итоги недели на Уолл-стрит: значительнее всего упали крупные технологические компании
Акции на Уолл-стрит показали смешанную динамику в конце волатильной недели. Снижение цен на нефть и признаки сильного роста прибыли американских компаний компенсировали резкое падение акций производителей микросхем.
Эксперт объясняет оптимизм сильным сезоном отчетности. Фото иллюстративное.
Foto: AFP/Scanpix
Промышленный индекс Dow Jones вырос примерно на 0,5%, в то время как S&P 500 незначительно снизился. Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite упал на 0,6%, поскольку акции Уолл-стрит с трудом стабилизировались после резкой распродажи в четверг. Лидером падения стали крупные технологические компании.
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