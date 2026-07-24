Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,26%314,13
  • OMX Riga−0,33%910,7
  • OMX Tallinn0,17%2 147,67
  • OMX Vilnius0,25%1 509,52
  • S&P 5000,05%7 411,98
  • DOW 300,46%51 947,25
  • Nasdaq −0,64%24 975,82
  • FTSE 1000,91%10 736,23
  • Nikkei 225−2,73%64 611,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,96
  • OMX Baltic0,26%314,13
  • OMX Riga−0,33%910,7
  • OMX Tallinn0,17%2 147,67
  • OMX Vilnius0,25%1 509,52
  • S&P 5000,05%7 411,98
  • DOW 300,46%51 947,25
  • Nasdaq −0,64%24 975,82
  • FTSE 1000,91%10 736,23
  • Nikkei 225−2,73%64 611,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,96

Итоги недели на Уолл-стрит: значительнее всего упали крупные технологические компании

Акции на Уолл-стрит показали смешанную динамику в конце волатильной недели. Снижение цен на нефть и признаки сильного роста прибыли американских компаний компенсировали резкое падение акций производителей микросхем.
Эксперт объясняет оптимизм сильным сезоном отчетности. Фото иллюстративное.
  • Эксперт объясняет оптимизм сильным сезоном отчетности. Фото иллюстративное.
  • Foto: AFP/Scanpix
Промышленный индекс Dow Jones вырос примерно на 0,5%, в то время как S&P 500 незначительно снизился. Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite упал на 0,6%, поскольку акции Уолл-стрит с трудом стабилизировались после резкой распродажи в четверг. Лидером падения стали крупные технологические компании.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 24.07.26, 17:49
Европейские рынки восстановились, но дорогая нефть грозит инфляцией и ростом ставок
Европейские фондовые рынки восстановились в пятницу после самого резкого за две недели падения, однако сильные результаты компаний не смогли развеять главную обеспокоенность: дорогая энергия может вновь разогнать инфляцию, вынудить центробанки повысить процентные ставки и усилить угрозу экономического спада.
Новости
  • 24.07.26, 16:01
Рост цен на нефть дошел до заправок. Кярсна: Эстония упустила время для необходимых шагов
Цена нефти марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель. Топливо на заправках в Эстонии также продолжает дорожать, а страна, по оценке Тармо Кярсна, не предприняла шагов, которые могли бы смягчить ситуацию.
Биржа
  • 24.07.26, 08:36
Гигантские расходы Alphabet и Tesla обрушили биржи США
В четверг американские фондовые рынки накрыла мощная волна распродаж: предупреждения Alphabet и Tesla о стремительно растущих расходах на искусственный интеллект вызвали у инвесторов серьезную обеспокоенность, а подорожавшая из-за конфликта на Ближнем Востоке более чем до 100 долларов нефть усилила инфляционные опасения.
Mнения
  • 23.07.26, 12:48
Каарел Отс: за десять лет капитализация компаний Таллиннской биржи должна вырасти в пять раз
Пора перестать говорить о потенциале рынка капитала и начать его реализовывать, пишет глава Таллиннской биржи Каарел Отс.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.07.26, 06:00
Модный дом из-за решетки: Эстония не пустила частный бизнес в Румму, чтобы построить предприятие силами заключенных
2
Mнения
  • 23.07.26, 12:48
Каарел Отс: за десять лет капитализация компаний Таллиннской биржи должна вырасти в пять раз
3
Новости
  • 22.07.26, 18:50
Разработчик ПО выплатил владельцам почти 50 млн евро дивидендов
4
Новости
  • 23.07.26, 08:12
Налоговый требует банкротства эстонской фирмы, оказавшейся в центре финского скандала с миллиардным фондом
5
Новости
  • 24.07.26, 08:23
Купить или отдать за аренду более 30 000 евро: покупка квартиры на время учебы окупается минимум за пять лет
6
Биржа
  • 22.07.26, 18:20
Управляющий фондом с доходностью 574% рассказал, как находить недооцененные акции

Последние новости

Новости
  • 25.07.26, 14:43
Продажи новых легковых автомобилей в Европе резко выросли
Новости
  • 25.07.26, 14:21
Минобороны выступило против возвращения спецпенсий военным
Новости
  • 25.07.26, 13:52
Глава одного из крупнейших банков Финляндии покидает свой пост
Биржа
  • 25.07.26, 12:35
Итоги недели на Уолл-стрит: значительнее всего упали крупные технологические компании
Новости
  • 25.07.26, 11:42
Лиги – о сделке OTP и Luminor: ведение бизнеса в России для Эстонии неприемлемо
Новости
  • 24.07.26, 18:53
Руководитель Apollo Kino покидает свой пост
Новости
  • 24.07.26, 18:30
Производитель модульных домов укрепился на рынке Финляндии и более чем удвоил оборот
Биржа
  • 24.07.26, 17:49
Европейские рынки восстановились, но дорогая нефть грозит инфляцией и ростом ставок

Сейчас в фокусе

Ныне затопленные карьеры и колоритные советские корпуса бывшей колонии служат необычной туристической достопримечательностью Северной Эстонии. Организует отдых на карьере теперь не госкомпания, а частная фирма.
Новости
  • 24.07.26, 06:00
Модный дом из-за решетки: Эстония не пустила частный бизнес в Румму, чтобы построить предприятие силами заключенных
По оценке Тыну Тоомпарка, если сравнивать только ежемесячные расходы, аренда пока обходится несколько дешевле, чем содержание аналогичной квартиры в собственности.
Новости
  • 24.07.26, 08:23
Купить или отдать за аренду более 30 000 евро: покупка квартиры на время учебы окупается минимум за пять лет
Передовица Äripäev: покупая билет airBaltic, позаботьтесь о дополнительной страховке
Mнения
  • 24.07.26, 11:06
Передовица Äripäev: покупая билет airBaltic, позаботьтесь о дополнительной страховке
Переход в новую сферу оказался непростым и хаотичным, но помог Коппель поднять многолетнюю любовь к Fjällräven на новый уровень.
Новости
  • 24.07.26, 13:08
Смелый шаг привел в торговлю. «Никогда бы не подумала, что именно я открою их первый магазин в Балтии»
Падение в четверг возглавил технологический сектор, потянувший глубоко в минус и остальной рынок.
Биржа
  • 24.07.26, 08:36
Гигантские расходы Alphabet и Tesla обрушили биржи США
Основанная эстонцами Кристо Кяэрманном и Тааветом Хинрикусом Wise намерена подать новую заявку на банковскую лицензию.
Биржа
  • 24.07.26, 12:25
Неудача в США: акции Wise упали на 10%
Пассажирам стоит задуматься о том, что произойдет, если однажды утром самолеты airBaltic больше не поднимутся в воздух.
Эпицентр
  • 24.07.26, 16:30
Вероятность банкротства airBaltic растет. Вернуть деньги за билет поможет лишь правильный выбор при его покупке
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026