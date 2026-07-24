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Покупая квартиру на время учебы в университете, нужно выяснить две вещи

На первый взгляд выбор жилья для молодого человека, поступающего в университет, кажется простым: если денег на покупку собственного жилья нет, приходится арендовать квартиру или поселиться в общежитии.
По оценке Тыну Тоомпарка, если сравнивать только ежемесячные расходы, аренда пока обходится несколько дешевле, чем содержание аналогичной квартиры в собственности.
  • По оценке Тыну Тоомпарка, если сравнивать только ежемесячные расходы, аренда пока обходится несколько дешевле, чем содержание аналогичной квартиры в собственности.
  • Foto: Andras Kralla
Однако при поддержке родителей появляется и другой вариант – вместо ежемесячной арендной платы вложить деньги в увеличение семейного имущества.
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