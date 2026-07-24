Покупая квартиру на время учебы в университете, нужно выяснить две вещи
На первый взгляд выбор жилья для молодого человека, поступающего в университет, кажется простым: если денег на покупку собственного жилья нет, приходится арендовать квартиру или поселиться в общежитии.
Доходность таллиннских квартир на уровне 4-5% уже не устраивает многих инвесторов в недвижимость. Поэтому они все чаще вкладывают деньги в недвижимость в небольших городах, рассчитывая на двузначную доходность.
Бизнесмен, использующий паспорта на разные имена, словно паук, сплел сеть, объединяющую множество стран, через которую у доверчивых людей выманивают деньги, а затем, используя различные каналы, их отмывают.
Чистая прибыль Bigbank во втором квартале составила 10 млн евро, увеличившись на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом чистая прибыль за первое полугодие оказалась ниже прошлогодней.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.