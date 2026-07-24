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Смелый шаг привел в торговлю. «Никогда бы не подумала, что именно я открою их первый магазин в Балтии»

«Мне нужно было за две недели решить, возьмусь ли я за открытие магазина, и сразу заказать товар на весь магазин», – рассказала в интервью Теэле Коппель, открывшая первый в странах Балтии фирменный магазин Fjällräven.
Переход в новую сферу оказался непростым и хаотичным, но помог Коппель поднять многолетнюю любовь к Fjällräven на новый уровень.
  • Переход в новую сферу оказался непростым и хаотичным, но помог Коппель поднять многолетнюю любовь к Fjällräven на новый уровень.
  • Foto: Teele Rehe
Открытие магазина стало для Теэле Коппель шагом в новую сферу. Она 13 лет проработала консультантом в Hamburg & Partnerid, занимаясь коммуникацией эстонских и зарубежных компаний, среди которых почти шесть лет был и Fjällräven, пишет портал kaubandus.ee.
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