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Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе в США продолжится сезон корпоративной отчетности, на местной бирже станет известно о положении дел в строительных компаниях, а SpaceX впервые опубликует квартальные результаты.
На этой неделе SpaceX впервые после выхода на биржу представит квартальные результаты, однако еще более важным событием станет завершение периода блокировки части акций.
  • На этой неделе SpaceX впервые после выхода на биржу представит квартальные результаты, однако еще более важным событием станет завершение периода блокировки части акций.
  • Foto: Getty Images via AFP/Scanpix
Мы выбрали пять самых важных событий, которые на новой неделе могут повлиять как на местную биржу, так и на инвесторов еврозоны и Соединенных Штатов.
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