Õhtuleht объединяется с Delfi Meedia

Предоставляющая услуги по взысканию долгов и кредитной информации в странах Балтии и Польше Activa Finance Group в прошлом году увеличила выручку на четверть – почти до 50 млн евро. Операционная прибыль концерна также значительно выросла, компания выплатила дивиденды на несколько миллионов евро.
MCF Group Estonia, среди владельцев которой известные эстонские предприниматели, инвестирует около 100 млн евро в дата-центр Greenergy Data Centers. К концу года компания намерена создать первый в странах Балтии дата-центр, предоставляющий инфраструктуру для искусственного интеллекта.
Раху, Кяо, Кару, Виллиг и другие известные инвесторы
Кристьян Раху, Юри Кяо, Армин Кару, Маркус Виллиг и другие известные эстонские инвесторы приобрели четверть MCF Group Estonia, управляющей дата-центром Greenergy Data Centers в деревне Хюйру уезда Харьюмаа.
Может ли кто-нибудь из предпринимателей стать президентом Эстонии? «Этого никогда не произойдет», – считают несколько представителей бизнеса. Тем не менее потенциальных кандидатов называют среди банкиров, предпринимателей технологического сектора и промышленников.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.