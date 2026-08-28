Õhtuleht объединяется с Delfi Meedia

Предоставляющая услуги по взысканию долгов и кредитной информации в странах Балтии и Польше Activa Finance Group в прошлом году увеличила выручку на четверть – почти до 50 млн евро. Операционная прибыль концерна также значительно выросла, компания выплатила дивиденды на несколько миллионов евро.