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Оппозиция расшатывает правительство: под ударом и Певкур, и Михал

В оппозиции нет единого мнения о том, кому следует выразить недоверие после очередного крайне негативного аудита Госконтроля в отношении Министерства обороны – министру обороны Ханно Певкуру или премьер-министру Кристену Михалу.
Оппозиционные партии расходятся во мнениях, кому выразить недоверие – министру обороны Ханно Певкуру или премьер-министру Кристену Михалу и тем самым отправить правительство в отставку. Недовольны они обоими.
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