Оппозиция расшатывает правительство: под ударом и Певкур, и Михал
В оппозиции нет единого мнения о том, кому следует выразить недоверие после очередного крайне негативного аудита Госконтроля в отношении Министерства обороны – министру обороны Ханно Певкуру или премьер-министру Кристену Михалу.
Государственный контроль в ходе аудита сводного годового отчета государства выявил в деятельности учреждений, подконтрольных Министерству обороны, множество серьезных проблем, повышающих риск неправомерного использования государственных средств и имущества.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.