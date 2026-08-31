В горсобрании Кохтла-Ярве распалась фракция KOOS

Колчин сообщил о выходе 29 августа, сообщает rus.err.ee
. Свое решение он объяснил стремлением не допустить, по его словам, монополизации власти избирательным союзом Restart и сохранить политический баланс в горсобрании.
«Политическая монополия перешла из одних рук – из Центристской партии – в союз Restart», – заявил Колчин. По его словам, в горсобрании уже формируется новая фракция, однако ее состав он пока не раскрывает.
Лидер KOOS Маргус Лийва сообщил rus.err.ee, что Колчин заранее не предупредил коллег о своем решении. Лийва и Кыпп теперь продолжат работу как внефракционные депутаты.