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В горсобрании Кохтла-Ярве распалась фракция KOOS

Фракция KOOS в горсобрании Кохтла-Ярве прекратила существование после выхода депутата Кирилла Колчина. В ней остались только Маргус Лийва и Кирилл Кыпп, тогда как для работы фракции необходимо минимум три депутата.
Здание городского собрания Кохтла-Ярве-
  • Здание городского собрания Кохтла-Ярве-
  • Foto: Postimees/Scanpix
Колчин сообщил о выходе 29 августа, сообщает rus.err.ee. Свое решение он объяснил стремлением не допустить, по его словам, монополизации власти избирательным союзом Restart и сохранить политический баланс в горсобрании.
«Политическая монополия перешла из одних рук – из Центристской партии – в союз Restart», – заявил Колчин. По его словам, в горсобрании уже формируется новая фракция, однако ее состав он пока не раскрывает.
Лидер KOOS Маргус Лийва сообщил rus.err.ee, что Колчин заранее не предупредил коллег о своем решении. Лийва и Кыпп теперь продолжат работу как внефракционные депутаты.
После распада KOOS в горсобрании остаются фракции Центристской партии и Restart. На выборах центристы получили 14 из 25 мандатов, Restart – семь, KOOS – три и социал-демократы – один. Центристы после выборов утратили единство, которое повлекло за собой смену власти в июне этого года. Сейчас во фракцию центристов входят всего шесть человек.
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