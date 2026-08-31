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Немецкий инвестор собрал на Таллиннской бирже портфель на миллион евро. «Это очень особенный рынок»

На Таллиннской бирже появился новый загадочный крупный инвестор – немецкий предприниматель в страховом бизнесе Ян Диннер, который за последние месяцы приобрел акции местных биржевых компаний, по оценке, более чем на миллион евро.
Несмотря на сильный патриотизм и любовь к Эстонии, иностранный инвестор видит здесь и свои недостатки.
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