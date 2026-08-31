Немецкий инвестор собрал на Таллиннской бирже портфель на миллион евро. «Это очень особенный рынок»
На Таллиннской бирже появился новый загадочный крупный инвестор – немецкий предприниматель в страховом бизнесе Ян Диннер, который за последние месяцы приобрел акции местных биржевых компаний, по оценке, более чем на миллион евро.
На Балтийской бирже есть сильные компании, однако хорошая компания не означает автоматически хорошую инвестицию – решающее значение имеют перспективы роста и риски, рассказал старший аналитик и портфельный управляющий Avaron Сильвер Шмейман.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.