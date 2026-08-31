Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,15%313,54
  • OMX Riga0,34%958,67
  • OMX Tallinn0,02%2 144,69
  • OMX Vilnius−0,28%1 497,47
  • S&P 500−0,33%7 686,14
  • DOW 30−0,7%53 185,9
  • Nasdaq −0,12%26 370,89
  • FTSE 1000,29%10 824,26
  • Nikkei 225−0,14%66 311,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%100,24
  • OMX Baltic−0,15%313,54
  • OMX Riga0,34%958,67
  • OMX Tallinn0,02%2 144,69
  • OMX Vilnius−0,28%1 497,47
  • S&P 500−0,33%7 686,14
  • DOW 30−0,7%53 185,9
  • Nasdaq −0,12%26 370,89
  • FTSE 1000,29%10 824,26
  • Nikkei 225−0,14%66 311,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%100,24

Infortar продает весь полиграфический бизнес конкуренту из Вильянди

Tallinna Raamatutrükikoda чуть более чем за два года уже в третий раз меняет владельца. Концерн Infortar, который еще недавно объединял типографии, теперь продает весь полиграфический бизнес конкуренту из Вильянди.
Infortar приобрел Tallinna Raamatutrükikoda менее двух лет назад, чтобы объединить свои типографии. По словам главы Infortar Мартти Талгре (на фото в центре), теперь концерн продает полиграфический бизнес, чтобы сосредоточиться на своих основных направлениях деятельности.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.09.24, 12:20
Ханшмидт покупает типографию у «мучных королей»
Котирующаяся на бирже компания Infortar приобретает типографию Tallinna Raamatutrükikoja OÜ. Продают типографию тартуские бизнесмены, которые сами купили ее лишь около полугода назад.
Новости
  • 18.02.25, 08:34
Тартуские бизнесмены стали единственными владельцами крупного производителя продуктов
Компания, которой принадлежат действующая в Пайде Eesti Pagar и производящая в Выру замороженную выпечку Cristella VT, перешла в руки тартуских предпринимателей Ромета Пухка и Ууно Лаузинга.
Новости
  • 26.03.24, 17:11
Мучной король о покупке типографии: мы воспользовались случаем
Спустя несколько лет переговоров владельцы Tartu Mill приобрели Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, типографию с многолетней историей. Раньше ею владели более 80 бывших и нынешних сотрудников.
Новости
  • 04.06.18, 17:30
Infortar объединил две типографии и инвестировал 5 миллионов евро
Инвестиционное предприятие Infortar, крупный владелец Printon и Vaba Maa, в течение последних двух лет вложило в типографии 5 миллионов евро. В конце мая открылись обновленные производственные и офисные помещения в Ласнамяэ.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Самые читаемые

1
Новости
  • 28.08.26, 18:21
Крупный газовый тендер вытеснит сланцевые электростанции
2
Новости
  • 29.08.26, 14:07
Трое парней планируют заработать миллионы на программном обеспечении. «Даже если придется когда-нибудь выйти из бизнеса, мы еще очень молоды»
3
Новости
  • 29.08.26, 15:03
Два известных ресторана выставлены на продажу
4
Биржа
  • 28.08.26, 14:32
Миллиардный дата-центр под Таллинном напоминает матрешку
5
Новости
  • 27.08.26, 16:17
Продавец ягод No Bananas подал заявление о банкротстве из-за долгов по налогам
6
Новости
  • 30.08.26, 14:39
Пеэтер Коппель – о госдолге США в 40 трлн долларов: его последствия ощутит и Эстония

Последние новости

Новости
  • 31.08.26, 19:07
Оппозиция расшатывает правительство: под ударом и Певкур, и Михал
Певкур: несу ответственность каждый день
Новости
  • 31.08.26, 18:30
Infortar продает весь полиграфический бизнес конкуренту из Вильянди
Новости
  • 31.08.26, 16:42
В горсобрании Кохтла-Ярве распалась фракция KOOS
Биржа
  • 31.08.26, 16:19
Немецкий инвестор собрал на Таллиннской бирже портфель на миллион евро. «Это очень особенный рынок»
Биржа
  • 31.08.26, 15:15
Swedbank пока не рекомендует покупать Baltic Horizon Fund
Новости
  • 31.08.26, 14:23
Строящаяся в Эстонии ИИ-фабрика привлекает внимание новых инвесторов. «Кое-что уже на подходе»
Новости
  • 31.08.26, 13:30
Кристина Каллас обвинила Центристскую партию в политическом использовании ситуации со школьниками
Новости
  • 31.08.26, 12:35
Руководитель цепочки поставок Puumarket: на рынке стройматериалов появились первые признаки снижения цен

Сейчас в фокусе

Маркус Оливер Пальм (слева), менеджер по маркетингу Featurebase, сравнил амбиции трио с баскетболом: если латвийский игрок хочет попасть в НБА, недостаточно играть против лучших в своей национальной лиге. «Нужно тренироваться с парнями из НБА, иначе ты не поймешь, что такое настоящий мировой стандарт», — сказал Пальм.
Новости
  • 29.08.26, 14:07
Трое парней планируют заработать миллионы на программном обеспечении. «Даже если придется когда-нибудь выйти из бизнеса, мы еще очень молоды»
Здание в районе Каламая выставлено на торги.
Новости
  • 29.08.26, 15:03
Два известных ресторана выставлены на продажу
«Когда я думаю о том, что мог купить в магазине на 50 евро в 2019 году и что могу купить сегодня, хочется плакать», – констатирует экономический аналитик Пеэтер Коппель.
Новости
  • 30.08.26, 14:39
Пеэтер Коппель – о госдолге США в 40 трлн долларов: его последствия ощутит и Эстония
Сийм Каллас, который ушел из жизни неделю назад, отправляется в свой последний путь.
Новости
  • 29.08.26, 11:52
Сийма Калласа провожают в последний путь
Фоторепортаж с церемонии прощания
Тармо Ноодла в усадьбе Мууга перед картиной «Мистическое обручение святой Екатерины с Иисусом Христом». Это копия работы Карла Тимолеона фон Неффа, выполненная Сергеем Мининым, которая, в свою очередь, является уменьшенной копией произведения Корреджо.
Новости
  • 30.08.26, 13:36
Дилемма усадьбы Мууга: поскольку оригиналы произведений искусства не возвращают, владелец заказывает их копии
Главный офис криптоплатформы Zondacrypto находился в Таллинне на улице Тяхесаю. Поскольку Zondacrypto работала через эстонскую компанию, банкротное производство проходит именно в Эстонии. Помимо уголовного расследования в Польше, возможное отмывание денег расследует также Государственная прокуратура Эстонии.
Новости
  • 28.08.26, 19:01
Подозреваемая в крупном мошенничестве криптофирма обанкротилась в Эстонии
Общая сумма требований может превысить 700 млн евро
Среди тысяч пропавших без вести – двое граждан Эстонии.
Новости
  • 30.08.26, 10:59
Непал ищет почти 3000 пропавших без вести и готовится к многомиллиардным расходам
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
  • KM
Content Marketing
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026