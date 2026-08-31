Infortar продает весь полиграфический бизнес конкуренту из Вильянди
Tallinna Raamatutrükikoda чуть более чем за два года уже в третий раз меняет владельца. Концерн Infortar, который еще недавно объединял типографии, теперь продает весь полиграфический бизнес конкуренту из Вильянди.
Инвестиционное предприятие Infortar, крупный владелец Printon и Vaba Maa, в течение последних двух лет вложило в типографии 5 миллионов евро. В конце мая открылись обновленные производственные и офисные помещения в Ласнамяэ.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.