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Облигации Tuul Mobility: кредиторам сократили требования на 70%, а выплаты растянули на пять лет

Харьюский уездный суд утвердил план санации Comodule OÜ, согласно которому требования, связанные с гарантией по облигациям Tuul Mobility, сокращаются на 70%. На оставшуюся часть требований компания будет выплачивать 10% годовых.
Основатель Tuul Mobility Кристьян Марусте.
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