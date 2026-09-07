Облигации Tuul Mobility: кредиторам сократили требования на 70%, а выплаты растянули на пять лет
Харьюский уездный суд утвердил план санации Comodule OÜ, согласно которому требования, связанные с гарантией по облигациям Tuul Mobility, сокращаются на 70%. На оставшуюся часть требований компания будет выплачивать 10% годовых.
По плану санации Comodule владельцы облигаций Tuul Mobility за пять лет получили бы обратно 30% основной суммы, а вместе с процентами и побочными требованиями – ориентировочно около 45% номинальной стоимости.
Харьюский уездный суд прекратил рассмотрение заявления о банкротстве Tuul Mobility, которая предлагала сервис аренды самокатов: у компании нет реального имущества для покрытия требований кредиторов. Однако инвесторам и другим кредиторам все же оставили возможность вернуть деньги.
Временный управляющий компании Tuul Mobility, на которую приходится долговая нагрузка свыше 4 млн евро, предложил прекратить производство без объявления банкротства: 1600 евро на расчетном счете недостаточно для покрытия расходов процедуры.
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