Эстонское государство в сентябре погасит двухлетние облигации

Привлекательная доходность мало чего стоит, если компания не вкладывает в проект достаточно собственных средств, а ее денежный поток не позволяет выполнить обещания, пришли к выводу опытные инвесторы, анализируя облигации застройщиков.
На прошлой неделе эстонское государство впервые привлекло капитал у институциональных инвесторов на базе эстонского права. С одной стороны, это открывает новую дверь для местного рынка капитала. С другой – может закрыть путь для розничных инвесторов.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.