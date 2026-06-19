Департамент статистики: цены на квартиры за год подскочили на 15%

Чемпион мира по ралли Отт Тянак приобретает новое здание представительства Toyota Amserv Tallinn, расположенное в непосредственной близости от Таллиннского аэропорта. Оно станет крупнейшим автоцентром стран Северной Европы.
При накоплении денег для ребенка важна не только доходность инвестиций. Не менее существенно, на чье имя оформляется имущество, как оно будет облагаться налогами и когда фактически перейдет в распоряжение ребенка.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.