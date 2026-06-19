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Департамент статистики: цены на квартиры за год подскочили на 15%

По данным Департамента статистики, индекс цен на жилье в первом квартале вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 9,2%, а в годовом сравнении – на 11,9%.
Цены на квартиры за год выросли на 14,9%, а на дома – на 5,9%, сообщил Департамент статистики.
  • Цены на квартиры за год выросли на 14,9%, а на дома – на 5,9%, сообщил Департамент статистики.
  • Foto: Liis Treimann
Позже оказалось, что департамент опубликовал неверные данные. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
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