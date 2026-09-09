Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,59%318,09
  • OMX Riga0,25%969,57
  • OMX Tallinn0,23%2 201,71
  • OMX Vilnius−0,04%1 501,33
  • S&P 500−0,58%7 673,52
  • DOW 30−1,18%52 786,07
  • Nasdaq −0,32%26 421,41
  • FTSE 100−0,4%10 768,49
  • Nikkei 225−0,19%65 142,78
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,75
  • OMX Baltic0,59%318,09
  • OMX Riga0,25%969,57
  • OMX Tallinn0,23%2 201,71
  • OMX Vilnius−0,04%1 501,33
  • S&P 500−0,58%7 673,52
  • DOW 30−1,18%52 786,07
  • Nasdaq −0,32%26 421,41
  • FTSE 100−0,4%10 768,49
  • Nikkei 225−0,19%65 142,78
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,75

Прибыль продавца Toyota растаяла, дивиденды все еще солидны. «Эстония нас затормозила»

Продающая Toyota и Lexus в странах Балтии компания Toyota Baltic в прошлом году лишилась почти половины операционной прибыли из-за результатов в Эстонии. Несмотря на это, владелец вывел из компании около 11 миллионов евро дивидендов.
Исполнительный директор Toyota Baltic Марек Майде на открытии нового представительства Amserv в Таллинне.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 05.09.26, 13:50
Volkswagen урежет модельный ряд вдвое и сократит тысячи работников
Наблюдательный совет Volkswagen Group единогласно одобрил крупнейшую в истории концерна программу реструктуризации – «План будущего 2030» (Zukunftsplan 2030). Она предусматривает сокращение десятков тысяч рабочих мест, уменьшение модельного ряда и масштабные инвестиции.
Биржа
  • 01.09.26, 08:45
Инвестиции в автомобили требуют бездонных карманов. «Когда я покупаю автомобиль, сразу списываю эти деньги»
Для большинства автомобиль прежде всего является предметом потребления, однако для некоторых это нечто гораздо большее. История, инженерное искусство и ностальгия могут превратить средство передвижения в желанный актив. Но когда автомобиль перестает быть просто крупной строкой расходов в Excel и становится инвестицией?
Новости
  • 25.08.26, 20:39
Канада ввела дополнительные пошлины на американские товары
Канада объявила об ответных пошлинах на американские товары почти на 20 миллиардов долларов США, а также представила масштабный пакет поддержки для смягчения последствий торговой войны, передает Reuters.
  • KM
Content Marketing
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.09.26, 06:00
«Я не хочу, чтобы человек прошел через этот ад»: нарвитянка возит пациентов в зубные клиники Турции
2
Mнения
  • 07.09.26, 09:37
Компании оказались перед проблемой: поколение Z не хочет становиться руководителями
3
Новости
  • 07.09.26, 18:11
Крупные заказы не спасли: строительная компания обанкротилась после двух санаций
4
Новости
  • 07.09.26, 10:31
Планка в 5000 евро все ближе: где предложения по зарплате растут быстрее всего?
Какую зарплату в этом году предлагают на наиболее популярных должностях?
5
Новости
  • 08.09.26, 08:19
Кооператив под руководством известного политика идет ко дну, кредиторы намекают на вывод активов
6
Биржа
  • 07.09.26, 11:53
Эстонское государство в сентябре погасит двухлетние облигации

Последние новости

Новости
  • 09.09.26, 12:05
Михал: предложу Херему стать министром обороны, думаю, он будет хорошим министром
Биржа
  • 09.09.26, 11:33
Руководители Tallink получили 1,5 млн акций компании
Новости
  • 09.09.26, 10:49
Андрес Сутть уходит в отставку с поста министра
Новости
  • 09.09.26, 10:18
Прибыль продавца Toyota растаяла, дивиденды все еще солидны. «Эстония нас затормозила»
Биржа
  • 09.09.26, 08:51
Растущие глобальные риски привели к спаду на американских биржах
Новости
  • 09.09.26, 08:39
Скандальный Datasel хочет продолжить сотрудничество с RKIK. «Общая стоимость договоров превысила 150 млн»
Обращение Datasel в полном объеме
Новости
  • 09.09.26, 08:20
Идея топ-предпринимателя даст богатым людям способ привлечь миллиарды в Эстонию
Новости
  • 09.09.26, 06:00
Завод под Нарвой пока нельзя строить: проектировщик просит ускорить бюрократический процесс

Сейчас в фокусе

Политик Тынис Кыйв, много лет возглавлявший Kodumaa Kapitali HLÜ, покинул правление еще до краха, но до сих пор продолжает действовать за кулисами.
Новости
  • 08.09.26, 08:19
Кооператив под руководством известного политика идет ко дну, кредиторы намекают на вывод активов
Генподрядчик, проработавший почти 15 лет, не смог выйти из финансовых трудностей даже после двух санаций. Слева – владелец и член правления компании Яак Лыхмус.
Новости
  • 07.09.26, 18:11
Крупные заказы не спасли: строительная компания обанкротилась после двух санаций
Политолог Пеэтер Тайм не исключает, что скандал, вызванный 70-миллионным контрактом с компанией Datasel, может привести к досрочным выборам, хотя и не считает такой вариант желательным.
Новости
  • 08.09.26, 06:00
Политолог об оборонном скандале: когда наступают выборы, люди теряют память
Руководитель инвестиционных услуг частного банкинга LHV Арго Метсару просто формулирует потребность своего клиента: «Услуга управления портфелем предназначена для состоятельного клиента, чтобы он оставался состоятельным».
Биржа
  • 08.09.26, 13:15
Сохранить богатство за отдельную плату: за что инвестор платит управляющему портфелем и сколько это стоит
Екатерина Смирнова смотрит в зеркало на свои новые зубы после операции в Турции.
Новости
  • 07.09.26, 06:00
«Я не хочу, чтобы человек прошел через этот ад»: нарвитянка возит пациентов в зубные клиники Турции
Инвестор может рассматривать Nokia по аналогии с классической историей о продавце лопат. Если Nvidia продает графические процессоры для вычислений в сфере ИИ, то Nokia может зарабатывать на том, что эти процессоры и центры обработки данных необходимо соединять между собой.
Биржа
  • 08.09.26, 08:37
Продажи Nokia в сфере ИИ взлетели, но настоящее испытание еще впереди
Отсутствие регистрации работника может стать причиной проверки работодателя Налогово-таможенным департаментом.
Подсказка
  • 08.09.26, 12:33
НТД: «бесплатный пробный день» может обернуться налоговыми рисками
Бесплатный пробный день запрещен!
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026