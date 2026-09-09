Прибыль продавца Toyota растаяла, дивиденды все еще солидны. «Эстония нас затормозила»
Продающая Toyota и Lexus в странах Балтии компания Toyota Baltic в прошлом году лишилась почти половины операционной прибыли из-за результатов в Эстонии. Несмотря на это, владелец вывел из компании около 11 миллионов евро дивидендов.
Наблюдательный совет Volkswagen Group единогласно одобрил крупнейшую в истории концерна программу реструктуризации – «План будущего 2030» (Zukunftsplan 2030). Она предусматривает сокращение десятков тысяч рабочих мест, уменьшение модельного ряда и масштабные инвестиции.
Для большинства автомобиль прежде всего является предметом потребления, однако для некоторых это нечто гораздо большее. История, инженерное искусство и ностальгия могут превратить средство передвижения в желанный актив. Но когда автомобиль перестает быть просто крупной строкой расходов в Excel и становится инвестицией?
Канада объявила об ответных пошлинах на американские товары почти на 20 миллиардов долларов США, а также представила масштабный пакет поддержки для смягчения последствий торговой войны, передает Reuters.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.