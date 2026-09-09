Прибыль продавца Toyota растаяла, дивиденды все еще солидны. «Эстония нас затормозила»

KM Content Marketing

Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.