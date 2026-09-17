Bolt заявил о планах привезти в Европу 25 000 беспилотных автомобилей из США

Наблюдательный совет Volkswagen Group единогласно одобрил крупнейшую в истории концерна программу реструктуризации – «План будущего 2030» (Zukunftsplan 2030). Она предусматривает сокращение десятков тысяч рабочих мест, уменьшение модельного ряда и масштабные инвестиции.
Канада объявила об ответных пошлинах на американские товары почти на 20 миллиардов долларов США, а также представила масштабный пакет поддержки для смягчения последствий торговой войны, передает Reuters.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.