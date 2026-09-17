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Bolt заявил о планах привезти в Европу 25 000 беспилотных автомобилей из США

Bolt объявил о начале сотрудничества с производителем электромобилей Lucid, вместе с которым они будут производить самоуправляемые автомобили и привозить их в Европу.
Седан Lucid Air
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