Завод под Нарвой пока нельзя строить: проектировщик просит ускорить бюрократический процесс

На нарвский проект Центр инвестиций в окружающую среду выделил субсидию в размере трех миллионов евро. Общие инвестиции сейчас оцениваются в 12 млн. На заводе планируется создать около 50 рабочих мест. Первоначальный план, объявленный два года назад, предполагал 25 млн. инвестиций и около 60 рабочих мест.

Новое производство появится на месте заброшенного рыбзавода и закрытой фермы по выращиванию рыбы на канале Балтийской электростанции. Имре Сакс рассказал, что старые здания полностью сносить не планируется – сейчас начался снос тех, которые не понадобятся, а затем оставшиеся реновируют под завод, а также построят на территории новые здания.

Торопят власть, но благодарят за оперативность

Проектирование завода завершено, проект одобрен со стороны Recycling DME, но не городских властей. Проектировщик завода Таниэль Паю в своем письме в начале августа настоятельно попросил городские власти ускорить бюрократические процедуры, упирая на то, как регион нуждается в избавлении от пластикового мусора.

Компания начала работы по сносу старых зданий, но разрешения на строительство новых у нее пока нет. Департамент окружающей среды получил предварительную оценку экологического воздействия завода и должен ее либо одобрить, либо запросить уточнения. Чиновники могут также потребовать провести более масштабное исследование, что действительно может отсрочить строительство. Только имея на руках решение Департамента окружающей среды, городские власти займутся разрешением на строительство.

На данный момент процесс не затянулся, проводятся все необходимые по закону процедуры, сообщил ДВ городской архитектор Нарвы, и.о. директора Департамента архитектуры и городского планирования Пеэтер Тамбу.

«Невозможно оформить разрешение на строительство такого завода за 30 дней. Кроме того, следует учитывать, что эти 30 дней начинают отсчитываться с момента получения местными властями корректного проекта. В этом случае проект был возвращен дважды, в том числе для исправления ошибок», – отметил Тамбу.

«Если вся подготовительная работа откладывается до принятия решения о финансировании во избежание каких-либо бизнес-рисков для самого предпринимателя, а проектирование и подача заявок на получение разрешений начинаются только после того, как выяснится возможность субсидии, то выполнить все необходимое в столь короткие сроки сложно», – добавил главный архитектор.

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков, к которому компания также обратилась с просьбой ускорить делопроизводство, отметил, что кроме требований к экологической экспертизе, задержка произошла и банально из-за отпуска специалиста, который занимается этим делом. «Как только получат разрешение, сразу начнут строить», – заверил вице-мэр.