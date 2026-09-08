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Завод под Нарвой пока нельзя строить: проектировщик просит ускорить бюрократический процесс

На территории заброшенного рыбзавода около Балтийской электростанции в ближайшее время должно начаться строительство завода компании Recycling DME по переработке пластиковых отходов в сырье для химической промышленности. Фирма стремится запустить завод в работу как можно скорее.
Экскаватор выгрузили с трейлера у будущей строительной площадки, где пока идет снос старых сооружений.
  • Экскаватор выгрузили с трейлера у будущей строительной площадки, где пока идет снос старых сооружений.
  • Foto: Николай Андреев
Синтетические смолы, который здесь будут выделять из пластикового мусора, планируется использовать для производства нового пластика, а также клея, который в свою очередь нужен для производства фанеры, плит OSB и других строительных материалов, рассказал ДВ прокурист компании Recycling DME Имре Сакс.
Технологию пиролизной переработки пластика компания разрабатывала вместе с Вирумааским колледжем TalTech. Изначально, как писали ДВ, планировалось в 2027 году построить опытную установку и только в 2030 году – полноценный завод. Но технологические планы изменились, и решено было строить весь завод сразу.
«На заводе будет три реактора, один из которых будет усиленным, на нем можно будет отрабатывать новые химические процессы», – рассказал Сакс. По его словам, два таких же предприятия планируется запустить в Латвии и в Литве.
На нарвский проект Центр инвестиций в окружающую среду выделил субсидию в размере трех миллионов евро. Общие инвестиции сейчас оцениваются в 12 млн. На заводе планируется создать около 50 рабочих мест. Первоначальный план, объявленный два года назад, предполагал 25 млн. инвестиций и около 60 рабочих мест.
Новое производство появится на месте заброшенного рыбзавода и закрытой фермы по выращиванию рыбы на канале Балтийской электростанции. Имре Сакс рассказал, что старые здания полностью сносить не планируется – сейчас начался снос тех, которые не понадобятся, а затем оставшиеся реновируют под завод, а также построят на территории новые здания.

Торопят власть, но благодарят за оперативность

Проектирование завода завершено, проект одобрен со стороны Recycling DME, но не городских властей. Проектировщик завода Таниэль Паю в своем письме в начале августа настоятельно попросил городские власти ускорить бюрократические процедуры, упирая на то, как регион нуждается в избавлении от пластикового мусора.
Компания начала работы по сносу старых зданий, но разрешения на строительство новых у нее пока нет. Департамент окружающей среды получил предварительную оценку экологического воздействия завода и должен ее либо одобрить, либо запросить уточнения. Чиновники могут также потребовать провести более масштабное исследование, что действительно может отсрочить строительство. Только имея на руках решение Департамента окружающей среды, городские власти займутся разрешением на строительство.
Ворота на территорию заброшенного рыбзавода на канале Балтийской электростанции под Нарвой. Примерно через год здесь должен появиться завод по перереботке пластикового мусора в новое сырье для химпрома.
  • Ворота на территорию заброшенного рыбзавода на канале Балтийской электростанции под Нарвой. Примерно через год здесь должен появиться завод по перереботке пластикового мусора в новое сырье для химпрома.
  • Foto: Николай Андреев
На данный момент процесс не затянулся, проводятся все необходимые по закону процедуры, сообщил ДВ городской архитектор Нарвы, и.о. директора Департамента архитектуры и городского планирования Пеэтер Тамбу.
«Невозможно оформить разрешение на строительство такого завода за 30 дней. Кроме того, следует учитывать, что эти 30 дней начинают отсчитываться с момента получения местными властями корректного проекта. В этом случае проект был возвращен дважды, в том числе для исправления ошибок», – отметил Тамбу.
«Если вся подготовительная работа откладывается до принятия решения о финансировании во избежание каких-либо бизнес-рисков для самого предпринимателя, а проектирование и подача заявок на получение разрешений начинаются только после того, как выяснится возможность субсидии, то выполнить все необходимое в столь короткие сроки сложно», – добавил главный архитектор.
Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков, к которому компания также обратилась с просьбой ускорить делопроизводство, отметил, что кроме требований к экологической экспертизе, задержка произошла и банально из-за отпуска специалиста, который занимается этим делом. «Как только получат разрешение, сразу начнут строить», – заверил вице-мэр.

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«Процедуры, предусмотренные соответствующим эстонским законодательством, по-прежнему остаются одними из самых быстрых в Европе, не говоря уже, например, о Соединенных Штатах Америки и других западных странах», – прокомментировал Пеэтер Тамбу.
«Я бы не назвал это задержкой», – примирительно сказал Имре Сакс в разговоре с корреспондентом ДВ. Он отметил, что, наоборот, благодарен за оперативность всем представителям городских властей, которые решали вопросы, связанные с заводом Recycling DME. Сейчас он рассчитывает получить разрешение на строительство уже в октябре и построить завод в течение года:
«Через год, 3 октября мне исполнится 60 лет, – сказал Имре Сакс. – Я хотел бы устроить такой праздник, что в мой день рождения я смогу перерезать ленточку на открытии завода».
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