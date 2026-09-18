Делов-то: терминаторы на подходе, на вершине ТОПа и в LHV

На этом фоне все чаще звучит мнение, что развитие ИИ необходимо замедлить. В конце прошлой недели стало известно, что OpenAI не планирует выходить на биржу в 2026 году – генеральный директор компании Сэм Альтман считает, что компании нужно больше времени для работы, связанной с безопасностью искусственного интеллекта.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи тоже призвал отрасль замедлить разработку наиболее продвинутых моделей искусственного интеллекта и повысить их безопасность. И к ним присоединился глава xAI Илон Маск, который также заявил, что Амодеи прав.

Стоит ли нам бояться терминаторов и надо ли жестче регулировать ИИ? Или же правы те, кто говорят, что, пока на Западе его развитие будут искусственно ограничивать, Китай получит конкурентное преимущество?

В русскоязычном ТОПе самых богатых по-прежнему задают тон логистика, недвижимость и судоремонт, хотя к ним подбираются и представители сферы финансов, а точнее, быстрых кредитов. Владелец BLRT Федор Берман говорит в интервью ДВ, что, по его наблюдениям, инвестиции в нефть и газ продолжаются, тогда как ветроэнергетика просела. Насколько этот возврат к истокам временный и как скоро мы увидим триумфальный камбэк экологичной энергетики?

Правительство вопреки предложению совета Кассы по безработице оставило ставки страхования без изменений. Разумно ли копить резерв, сохраняя высокую ставку, когда бизнес только-только начинает восстанавливаться?

Глава LHV Эрки Килу продолжает свирепствовать: на этой неделе он сообщил сотрудникам, что удаленная работа не является постоянной альтернативой работе в офисе и попросил их являться на работу каждый день. Глава LHV прав и работа дома неэффективна?

Об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» рассуждали Олеся Лагашина, Алексей Шишкин и Дмитрий Фефилов.