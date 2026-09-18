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Делов-то: терминаторы на подходе, на вершине ТОПа и в LHV

Искусственный интеллект, если еще не правит миром, то уже правит ТОПом самых богатых, констатируют журналисты ДВ в свежем выпуске подкаста.
ИИ и самые богатые люди Эстонии.
  • ИИ и самые богатые люди Эстонии.
  • Foto: искусственный интеллект
Министр экономики, едва оказавшись в должности, оказалась в центре нападок, связанных с гипотетическим конфликтом интересов. Чья точка зрения кажется журналистам ДВ более убедительной – министра или оппозиции?
ТОП самых богатых людей Эстонии порадовал громкими результатами – состояние его победителя превысило отметку в 10 миллиардов евро. Что в ТОПах оказалось самым неожиданным?
Предприниматель, ученый, владелец стартапа Анди Хектор пишет в Фейсбуке, что готов поспорить: к 2030 году в ТОПе самых богатых будет 8 человек из нынешних стартапов. И в целом ТОП свидетельствует о трех трендах: капитал концентрируется в стартапах и мире рискового капитала значительно быстрее, чем в обычном бизнесе; маленький размер эстонской экономики ограничивает рост местного предпринимательства и с обычным бизнесом пробиться на глобальном рынке сложно; при этом доля стартапов и рисковых инвестиций в эстонской и европейской экономике растет, хотя до США нам еще далеко. Прав ли он и какого рода стартапы могут выстрелить?
На этом фоне все чаще звучит мнение, что развитие ИИ необходимо замедлить. В конце прошлой недели стало известно, что OpenAI не планирует выходить на биржу в 2026 году – генеральный директор компании Сэм Альтман считает, что компании нужно больше времени для работы, связанной с безопасностью искусственного интеллекта.
Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи тоже призвал отрасль замедлить разработку наиболее продвинутых моделей искусственного интеллекта и повысить их безопасность. И к ним присоединился глава xAI Илон Маск, который также заявил, что Амодеи прав.
Стоит ли нам бояться терминаторов и надо ли жестче регулировать ИИ? Или же правы те, кто говорят, что, пока на Западе его развитие будут искусственно ограничивать, Китай получит конкурентное преимущество?
В русскоязычном ТОПе самых богатых по-прежнему задают тон логистика, недвижимость и судоремонт, хотя к ним подбираются и представители сферы финансов, а точнее, быстрых кредитов. Владелец BLRT Федор Берман говорит в интервью ДВ, что, по его наблюдениям, инвестиции в нефть и газ продолжаются, тогда как ветроэнергетика просела. Насколько этот возврат к истокам временный и как скоро мы увидим триумфальный камбэк экологичной энергетики?
Правительство вопреки предложению совета Кассы по безработице оставило ставки страхования без изменений. Разумно ли копить резерв, сохраняя высокую ставку, когда бизнес только-только начинает восстанавливаться?
Глава LHV Эрки Килу продолжает свирепствовать: на этой неделе он сообщил сотрудникам, что удаленная работа не является постоянной альтернативой работе в офисе и попросил их являться на работу каждый день. Глава LHV прав и работа дома неэффективна?
Об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» рассуждали Олеся Лагашина, Алексей Шишкин и Дмитрий Фефилов.
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