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Советником президента Юлле Мадизе по внешней политике станет Лийз Липре-Ярма

Дипломат Лийз Липре-Ярма станет советником Юлле Мадизе по внешней политике и приступит к работе в канцелярии президента, но только в июле следующего года.
Лийз Липре-Ярма начнет работать советником президента по внешней политике с июля следующего года.
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