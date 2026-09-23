Советником президента Юлле Мадизе по внешней политике станет Лийз Липре-Ярма

Бывший глава правления Tallink Пааво Ныгене возглавит президентскую канцелярию – буквально с корабля на бал, а Мартин Херем пересаживается в кресло министра обороны. Скандальный индийский поставщик требует от Эстонии еще денег, а Латвия – перекрывает привычные автобусные маршруты.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.