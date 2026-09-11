Делов-то: шеф Tallink проложил курс в президентскую канцелярию, оборонный скандал не разглядеть сквозь туман войны

Бывший глава правления Tallink Пааво Ныгене возглавит президентскую канцелярию – буквально с корабля на бал, а Мартин Херем пересаживается в кресло министра обороны. Скандальный индийский поставщик требует от Эстонии еще денег, а Латвия – перекрывает привычные автобусные маршруты.
- С корабля на бал: глава Tallink возглавит президентскую канцелярию
- Foto: искусственный интеллект
Главные темы недели обсуждаем в подкасте «Делов-то!». В студии главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Следующий президент Эстонии Юлле Мадизе предложила должность директора президентской канцелярии опытному топ-менеджеру Пааво Ныгене. С 2018 года он был председателем правления Tallink Grupp. Кроме того Ныгене входит в совет общественного вещания, Эстонского художественного музея и Эстонского драматического театра. Говорит ли нам такой выбор директора канцелярии что-то о будущем стиле президентского правления Мадизе?
Новый министр обороны – Мартин Херем. Сможет ли популярный генерал исправить проблемы в оборонных госзакупках? И будет ли беспартийный министр полностью независимым на самом деле?
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Европейская прокуратура берет на себя ведение уголовного дела по проверке сделок между Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) и компанией Datasel, но сама фирма заявляет, что надеется продолжить сотрудничество с Эстонией. А на случай, если из этого ничего не выйдет, подает встречные требования на 20 млн евро. Так что есть шанс, что эстонский бюджет не только не вернет деньги, но и потеряет еще больше от «индийского» скандала.
Насколько убедительны сейчас позиции поставщика и RKIK? Верим ли мы, что речь о разовом промахе, а не о системной безответственности или того хуже – коррупции?
Министерство сообщения Латвии подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь. Эта мера реально как-то способствует госбезопасности или носит больше символический характер? Стоит ли Эстонии поступить аналогично?
Google инвестирует в цифровую инфраструктуру Финляндии 13 млрд евро в течение следующих двух лет. Это крупнейшая иностранная инвестиция в истории страны. После завершения строительства новые объекты должны обеспечить тысячи постоянных рабочих мест. Стоит ли теперь еще больше волноваться из-за цен на электричество? А может критики инвестпроекта – просто луддиты?
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