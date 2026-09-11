Делов-то: шеф Tallink проложил курс в президентскую канцелярию, оборонный скандал не разглядеть сквозь туман войны

Европейская прокуратура берет на себя ведение уголовного дела по проверке сделок между Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) и компанией Datasel, но сама фирма заявляет, что надеется продолжить сотрудничество с Эстонией. А на случай, если из этого ничего не выйдет, подает встречные требования на 20 млн евро. Так что есть шанс, что эстонский бюджет не только не вернет деньги, но и потеряет еще больше от «индийского» скандала.

Насколько убедительны сейчас позиции поставщика и RKIK? Верим ли мы, что речь о разовом промахе, а не о системной безответственности или того хуже – коррупции?

Министерство сообщения Латвии подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь. Эта мера реально как-то способствует госбезопасности или носит больше символический характер? Стоит ли Эстонии поступить аналогично?

Google инвестирует в цифровую инфраструктуру Финляндии 13 млрд евро в течение следующих двух лет. Это крупнейшая иностранная инвестиция в истории страны. После завершения строительства новые объекты должны обеспечить тысячи постоянных рабочих мест. Стоит ли теперь еще больше волноваться из-за цен на электричество? А может критики инвестпроекта – просто луддиты?