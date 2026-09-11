Пааво Ныгене возглавит канцелярию президента Юлле Мадизе

«Пааво проделал отличную работу, но он находился на посту восемь лет, причем в самый сложный и турбулентный период», – прокомментировал новость об уходе Ныгене глава компании Infortar, владеющей Tallink Grupp, Айн Ханшмидт в утреннем интервью радио Äripäev.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.