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Пааво Ныгене возглавит канцелярию президента Юлле Мадизе

Следующий президент Эстонии Юлле Мадизе предложила должность директора президентской канцелярии опытному топ-менеджеру Пааво Ныгене.
Бывший глава Tallink Пааво Ныгене станет директором президентской канцелярии.
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