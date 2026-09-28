Литва хочет достроить Rail Baltica раньше соседей

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы сообщили, что строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica, проходящей через три страны Балтии, будет завершено не позднее 2034 года вместо ранее согласованного 2030 года.
Харьюский уездный суд начал процедуру санации дорожно-строительной компании RTS Infra Eesti. Всего несколько месяцев назад компания заключила по итогам государственного тендера контракт на строительство дороги Соо теэ в волости Саку в рамках проекта Rail Baltica.
Эстония по-прежнему рассчитывает построить свою часть Rail Baltica к 2030 году, однако для соблюдения этого срока может потребоваться больше денег из госбюджета. Правительство пока не готово назвать ни дополнительную сумму, ни окончательные сроки проекта – ясность обещают внести на следующей неделе.
Несмотря на усилия других политиков, министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне считает, что строительство так называемого тоннеля Talsinki нереалистично даже в ближайшие 20 лет. По ее оценке, этот проект не входит в число приоритетов Финляндии.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.