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Литва хочет достроить Rail Baltica раньше соседей

Литва считает 2030 год сроком завершения первого этапа Rail Baltica, хотя местные предприниматели ставят этот срок под сомнение.
Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас заявил, что страна по-прежнему придерживается прежнего плана реализовать проект к 2030 году.
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