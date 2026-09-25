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Латвия действует, Эстония обсуждает: создание списка компаний, торгующих с Россией и Беларусью, застопорилось

В Латвии список компаний, торгующих с Россией и Беларусью, находится в открытом доступе, а в Эстонии публикация такой информации упирается в законодательство.
Иво Суурсоо, исходя из опыта своей компании, поддерживает создание такого списка.
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