Латвия действует, Эстония обсуждает: создание списка компаний, торгующих с Россией и Беларусью, застопорилось

После более чем двухлетнего перерыва Центральное статистическое управление Латвии вновь опубликовало список зарегистрированных в стране компаний, которые экспортировали товары в Россию и Беларусь или импортировали их оттуда.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.