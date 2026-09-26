Вместо декларации – данные о сделках: Эстония меняет отчетность по налогу с оборота
Вместо заполнения формы KMD бухгалтер будет передавать налоговому ведомству данные о сделках, на основании которых Налогово-таможенный департамент сам рассчитает сумму налога. Новая система вступит в силу 1 апреля 2027 года, пишет Raamatupidaja.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.