Райн Ранну снимает художественный фильм об истории создания Bolt
Кинематографист Райн Ранну много лет связан с Bolt как инвестор, а теперь снимает художественный фильм об истории создания компании. «Такси-приложение» («Taksoäpp») расскажет о Маркусе Виллиге и первых годах существования тогдашней Taxify.
В начале октября истекает срок погашения моих облигаций Iute, и объем свободных средств вырастет настолько, что я смогу изучить новые инвестиционные идеи более тщательно, чем обычно. На этот раз мое внимание привлекла Uber, бизнес которой за последние годы значительно улучшился, однако над ее будущим навис один весьма серьезный вопрос.
Эстонская финтех-компания Creem привлекла 5 миллионов евро на развитие платформы для расчетов и продаж, предназначенной для небольших компаний-разработчиков программного обеспечения. Инвестиционный раунд возглавил польский венчурный фонд Inovo VC.
Основатель 1oT Мярт Кроодо не может сходу назвать доходность своего биржевого портфеля и начинает искать данные в телефоне. «Понятия не имею», – признается он и предполагает, что, возможно, речь идет о нескольких десятках процентов. Но все же решает проверить: открывает Interactive Brokers и на несколько секунд замирает, глядя на экран.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.