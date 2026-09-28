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Райн Ранну снимает художественный фильм об истории создания Bolt

Кинематографист Райн Ранну много лет связан с Bolt как инвестор, а теперь снимает художественный фильм об истории создания компании. «Такси-приложение» («Taksoäpp») расскажет о Маркусе Виллиге и первых годах существования тогдашней Taxify.
Райн Ранну (справа) на презентации своей комедии «Новые деньги».
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