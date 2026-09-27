Автодилер предупреждает: подключаемые гибриды будут терять в цене, а состояние аккумуляторов может преподнести неприятные сюрпризы
Подключаемые гибриды, завоевавшие большую популярность во многих странах Европы, в том числе в Эстонии, на вторичном рынке теряют стоимость быстрее, чем обычные гибриды и автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а перед покупкой такой машины следует тщательно проверить состояние аккумулятора, отмечает исполнительный директор продавца подержанных автомобилей Longo Eesti Райнер Ууккиви.
По словам руководителя эстонского подразделения крупнейшего в Балтии розничного продавца подержанных автомобилей Longo Group Райнера Ууккиви, сейчас на вторичный рынок из автопарков европейских компаний поступает много подключаемых гибридов, однако спрос не поспевает за предложением. Это приводит к более длительному периоду продаж и более быстрому снижению цен.
Ууккиви в отправленном Longo в пятницу пресс-релизе сослался на свежий обзор международной компании по анализу рынка J.D. Power, согласно которому в Германии подключаемые гибриды возрастом три года и с пробегом 60 000 километров сохраняли в среднем 42% своей первоначальной цены по прайс-листу, тогда как у обычных гибридов этот показатель составлял около 48%, а у бензиновых и дизельных автомобилей – 47%. По словам Ууккиви, схожая ситуация наблюдается и на других европейских рынках, однако для владельца примерно на шесть процентных пунктов меньшая остаточная стоимость может означать цену ниже на тысячи евро.
Правда, согласно тому же обзору, от стоимости полностью электрических автомобилей осталось еще меньше – в среднем 38% первоначальной цены.
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