Назад «Нулей хватает»: Мярт Кроодо о миллионах, инвестициях и десяти годах 1oT Основатель 1oT Мярт Кроодо не может сходу назвать доходность своего биржевого портфеля и начинает искать данные в телефоне. «Понятия не имею», – признается он и предполагает, что, возможно, речь идет о нескольких десятках процентов. Но все же решает проверить: открывает Interactive Brokers и на несколько секунд замирает, глядя на экран.

«Смотри, меня даже разлогинило», – с улыбкой говорит Мярт Кроодо. Спустя некоторое время ему удается войти в аккаунт. Оказывается, с начала года его портфель прибавил около 15%. Однако какую доходность инвестиции принесли за весь период, Кроодо по-прежнему сказать не может.

Отдельные покупки акций он помнит лучше. В инвестиционном дневнике сохранилась запись о покупке Nvidia в 2022 году по цене 121 доллар. При взгляде на график в телефоне на мгновение возникает путаница, пока Кроодо не вспоминает, что в 2024 году Nvidia провела сплит акций в соотношении десять к одному. «Ну вот. Так по какой цене я на самом деле покупал? По 12 долларов?» – рассуждает он. Сейчас акция Nvidia торгуется примерно по 225 долларов, а значит, инвестиции Кроодо выросли примерно в 18 раз.

Сам Кроодо, впрочем, называет это попадание в цель не более чем счастливой случайностью. Уже тогда он искал компании, которые могли бы выиграть от развития искусственного интеллекта, однако, если бы он сумел предвидеть такой рост, то, по его словам, вложил бы гораздо больше.