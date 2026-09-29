Назад За год зарплаты выросли во всех министерствах В Министерстве культуры средняя зарплата за год выросла на 13% и составила 3713 евро, а в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства – на 14% до 3635 евро. Самый низкий рост зарплат наблюдался в министерствах образования и юстиции, пишет ERR.

В проекте государственного бюджета на следующий год изложены изменения в заработной плате и штатном расписании министерств на период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года. В двух министерствах рост составил зарплат более 10%.

Одно из них – Министерство культуры, в котором работает 91 сотрудник, где средняя зарплата за год выросла на 13% и достигла 3713 евро. Число рабочих мест уменьшилось на одну единицу.

Заработная плата в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства за год выросла на 14% до 3635 евро. Число сотрудников уменьшилось на 36 человек до 250.