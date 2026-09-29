За год зарплаты выросли во всех министерствах

В Министерстве культуры средняя зарплата за год выросла на 13% и составила 3713 евро, а в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства – на 14% до 3635 евро. Самый низкий рост зарплат наблюдался в министерствах образования и юстиции, пишет
ERR.
- Зарплаты выросли во всех министерствах.
- Foto: Лийз Трейманн
В проекте государственного бюджета на следующий год изложены изменения в заработной плате и штатном расписании министерств на период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года. В двух министерствах рост составил зарплат более 10%.
Одно из них – Министерство культуры, в котором работает 91 сотрудник, где средняя зарплата за год выросла на 13% и достигла 3713 евро. Число рабочих мест уменьшилось на одну единицу.
Заработная плата в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства за год выросла на 14% до 3635 евро. Число сотрудников уменьшилось на 36 человек до 250.
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В Министерстве обороны повышение заработной платы составило 9%, а средняя заработная плата – 3922 евро. Число сотрудников увеличилось на восемь человек до 149.
В Министерстве иностранных дел и Министерстве внутренних дел заработная плата выросла на 7%. Выросли зарплаты и в других министерствах
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