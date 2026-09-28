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В ТОПе русскоязычных богачей – хозяйка завода, работающего на Нидерланды. Мужчины-промышленники предпочитают Россию, Беларусь и Францию

В 2025 году в десятку самых состоятельных русскоязычных промышленников Эстонии вошла единственная женщина, Татьяна Черняк. И она, и некоторые другие участники ТОПа, зарабатывающие на производстве, сумели за год существенно увеличить состояния. В том числе обогатились бизнесмены, для которых ключевые рынки – Беларусь и Россия.
99% прибыли предприятие International Marine Group получает от заказов из Нидерландов. На фото судно обеспечения морских работ Aeolus, в обновлении которого компания Татьяны Черняк принимала участие.
  • 99% прибыли предприятие International Marine Group получает от заказов из Нидерландов. На фото судно обеспечения морских работ Aeolus, в обновлении которого компания Татьяны Черняк принимала участие.
В первой десятке ТОПа самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии сразу половину строчек занимают представители промышленного сектора. Но все это представители холдинга BLRT Grupp Федор, Игорь и Марк Берманы, а также LTH-Baas – Александр и Антон Малюгины, однако и за пределами первой десятки промышленность держит крепкие позиции. Среди них – судоремонтники, пищевики и представители нефтехимического сектора.
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Одиннадцатое место в русскоязычном рейтинге занял в 2025 году Кирилл Горлач, руководитель производственной компании Panamir.
В общем рейтинге богачей Эстонии он взлетел сразу на 71 строчку. В прошлогоднем ТОПе он сам занимал 161-е место, а совладелец компании с меньшей долей Александр Вийнер, – 259-е. В свежем рейтинге Горлач поднялся на 88-е место. Еще более внушительный рост, более чем на сотню позиций, совершил Вийнер – теперь он на 136-м месте в общем рейтинге, а в русскоязычном на 18-м.
«Как говорится, везет тому, кто сам создает возможности для успеха. На мой взгляд, наиболее устойчивых результатов добиваются те, кто постоянно развивает себя, вкладывает силы в свое дело, совершенствует бизнес-процессы и не боится двигаться вперед даже в условиях неопределенности», – говорит Горлач. По его словам, сейчас ключевым вызовом для бизнеса остается энергетический кризис, вызванный войной США и Ирана.
«Признаки кризиса стали заметны уже этой весной. Вероятно, его последствия будут ощущаться и в течение 2026-2027 годов. Остается надеяться, что топливно-энергетический кризис не перерастет в масштабный экономический спад – подобные сценарии уже наблюдались после предыдущих энергетических кризисов на Ближнем Востоке», – констатирует предприниматель.
В 2025 году Panamir OÜ производила какао-порошок, какао-массу и готовила какао-бобы к экспорту на своем заводе в Кейла, работавшем с полной загрузкой. Выручка компании выросла на 3,04%, до 175,3 млн евро, а чистая прибыль – на 76%, до 22,5 млн евро. Panamir продолжила инвестиции в производственное оборудование и подготовку строительства завода по производству какао-масла в свободной торговой зоне порта Мууга, внедряла систему управления качеством и получила сертификаты Fairtrade и Rainforest Alliance.
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В 2025 году Panamir заработала на поставках в Россию и Беларусь 99,46 млн евро: на РФ пришлось 60,26 млн евро выручки, на Беларусь – 39,20 млн евро. Вместе два восточных рынка дали 56,7% всей выручки компании. Для Panamir это означает ощутимое снижение зависимости от российских и белорусских контрактов. Годом ранее поставки в эти две страны принесли 136,89 млн евро, или 80,5% общей выручки. Таким образом, доходы от российского и белорусского рынков сократились на 37,44 млн евро, а их совокупная доля в выручке уменьшилась почти на 23,7 процентного пункта.
При этом структура изменилась: доля России снизилась с 67,2 до 34,4%, а доля Беларуси выросла с 13,3 до 22,4%.
При этом, согласно годовому отчету предприятия, выручка от продаж в страны ЕС выросла с 26,37 млн евро в 2024 году до 51,04 млн евро в 2025-м. Основной рост обеспечила Польша: продажи туда увеличились с 23,17 млн до 44,39 млн евро.
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Год назад Сергей Волжинский, член правления и крупнейший владелец акций компании VNK AS, занимающейся производством нефтехимической продукции, занимал в ТОПе богачей Эстонии 238-е место, но в свежем рейтинге опустился на 255-ю позицию. В ТОПе русскоязычных он занимает 36-ю строчку.
Уменьшение состояния ключевого собственника объясняет отчет фирмы. Для VNK 2025 год был тяжелым: выручка составила 38,2 млн евро против 41,0 млн евро годом ранее, убыток за год – 2,2 млн евро. Дивиденды в 2025 году не выплачивались.
Основными причинами убытка стали продолжающиеся трудности с закупкой сырья, нестабильность на международном рынке нефтехимической продукции, снижение спроса на нефтехимические товары в странах Европейского Союза и общее замедление экономической активности на европейском рынке. Дополнительное давление на финансовый результат оказали рост цен на энергию, увеличение расходов на персонал и сохранявшиеся высокими логистические расходы.
«Закупать сырье на европейском рынке по-прежнему сложно. Поиск подходящих поставщиков, способных обеспечить необходимые объемы, требует от компании дополнительных усилий. VNK продолжала переговоры с потенциальными поставщиками и логистическими партнерами, чтобы диверсифицировать источники снабжения, снизить риски перебоев и обеспечить стабильность производства», – говорится в отчете. Еще одной трудностью компания называет дефицит квалифицированного персонала в Эстонии. Основными рынками сбыта в 2025 году были Франция, Швейцария и Германия. На эти три страны пришлось около 69% выручки.
После учета убытка за 2025 год у компании остается 40,67 млн евро нераспределенной прибыли. В отчете предложено оставить эту сумму в распоряжении компании, не распределяя ее между акционерами.
Единственная женщина в топе промышленников рванула вверх
Единственная женщина в десятке самых богатых русскоязычных промышленников Эстонии – Татьяна Черняк, единственная владелица и руководительница судоремонтной компании International Marine Group OÜ. В общем ТОПе самых состоятельных людей страны она заняла 285-е место, поднявшись за год на 30 позиций. В русскоязычном рейтинге Черняк по итогам 2025 года на 41-й строчке.
В 2025 году выручка ее компании составила 8,94 млн евро против 11,84 млн евро годом ранее. Снижение составило около 24,6%, почти все продажи пришлись на Нидерланды. Только на 8400 евро фирма наторговала в самой Эстонии.
Согласно отчету, компания предложила направить полмиллиона евро на выплату дивидендов. После выплаты дивидендов в распоряжении компании осталось 13,56 млн евро нераспределенной прибыли.
По сравнению с другими компаниями, руководители которых заняли верхние строчки в рейтинге промышленников, International Marine Group OÜ выделяется среди прочего миниатюрностью своего штата. В ней в 2025 году работали всего три человека.
Больше ракообразных для Беларуси
Бизнесмен Дмитрий Кривенко владеет известной рыбопромышленной фирмой Avektra. Десятая часть компании принадлежит ему напрямую, а остальная доля – через еще одну фирму, Aires Foods OÜ. Кривенко замыкает ТОП 10 русскоязычных промышленников, в общем русскоязычном ТОПе он на 42-м месте. Это соответствует 293-му месту во всеэстонской гонке богачей.
Ключевой деятельностью для фирмы традиционно остается переработка и хранение рыбы, ракообразных и моллюсков, управление товарными складами и автомобильные грузоперевозки. Согласно годовому отчету, выручка Avektra в 2025 году составила 33,30 млн евро против 28,98 млн евро годом ранее. Рост составил 4,32 млн евро, или около 14,9%. Чистая прибыль увеличилась с 2,06 млн до 2,20 млн евро.
Продажи в страны ЕС составили 9,98 млн евро, или около 30% всей выручки. Продажи за пределы ЕС – 23,32 млн евро, или около 70%. Единственным вне ЕС и крупнейшим рынком реализации продукции для Avektra была Беларусь. Причем поставки не сокращаются, а растут. В 2024 году на Беларусь приходилось 17,58 млн евро из 28,98 млн евро выручки фирмы, то есть около 60,7%. За год белорусские продажи выросли примерно на 31,9%.
Белорусская дочка компании Кривенко Doka Fish в 2025 году получила прибыль в 211,9 тысячи евро. А вот второй зарубежный отпрыск, Avektra Private Limited Company Dubai Branch в Объединенных Арабских Эмиратах, ушел в убыток на 21,2 тысячи евро.
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