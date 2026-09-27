Назад Миллионы, чтобы продать Эстонию: новые тендеры EISA Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) проводит несколько тендеров на продвижение. Цель – повысить узнаваемость Эстонии как туристического направления и увеличить спрос на поездки в нашу страну.

На маркетинг программы э-резидентства у EISA предусмотрено до миллиона евро, отмечает ERR, а на деловой маркетинг в сфере туризма – до трех миллионов евро. Эффективность фонд оценивает, в частности, по числу новых деловых контактов, количеству туристов, а также суммам, которые они тратят в нашей стране.

Эффективность вложений показывает в том числе сумма, которую иностранные туристы в итоге тратят в Эстонии, отметила руководительница команды EISA Агния Наст. «В 2025 году эта сумма составила 1,65 миллиарда евро, что на 10% больше, чем годом ранее. С учетом экспортных доходов эстонских предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, экспорт туристических услуг составил 2,21 миллиарда евро», – сказала она.